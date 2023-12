Calciomercato Milan: Guirassy caldissimo (dopo il colpo Popovic). E con lui..

Calciomercato Milan: Guirassy caldissimo (dopo il colpo Popovic)

Serhou Guirassy sempre più nel mirino del Milan. Il 27enne attaccante guineiano dello Stoccarda sta vivendo una stagione incredibile (18 gol e 2 assist in 13 partite e sono 16 in 11 presenze di Bundesliga): Newcastle, Manchester United e West Ham lo seguono, così come la Roma. Moncada e D’Ottavio però vogliono vestirlo di rossonero e il Milan potrebbe pagare la clausola da 17 milioni a gennaio. Bisogna però convincere il giocatore a vestire quella maglia rossonera che a inizio 2024 sarà indossata da Matjia Popovic, talento del Partizan Belgrado in arrivo a parametro zero.

Calciomercato Milan: Krunic, Fenerbahce torna all'assalto di Rade

Rade Krunic potrebbe lasciare il Milan a gennaio: se il Fenerbahce farà una buona offerta per il suo cartellino (richiesta 10 milioni, ma a 7-8 si potrebbe chiudere), il club rossonero lascerà partire il centrocampista bosniaco (contratto in scadenza nel 2025). In caso di addio non sono previsti colpi in entrata nel reparto, visto il rientro dall'infortunio di Bennacer, che va ad aggiungersi ai vari Reijnders, Loftus-Cheek, Musah, Adli e Pobega. In estate poi assalto Assane Ouédraogo, talento classe 2005 in forza allo Schalke 04 che piace a tanti club (Bayern Monaco in primis), ma sui cui il Milan è caldissimo.

Calciomercato Milan, Miranda e Gabbia subito

"Miranda arriva a gennaio. E' pronto un quadriennale", titola la Gazzetta dello Sport secondo cui il Milan è pronto a investire 3-4 milioni di euro per anticipare il suo arrivo (altrimenti verrà preso a parametro zero a luglio): il classe 2000 del Betis Siviglia (ex cantera del Barcellona) può ricoprire la casella di vice-Theo Hernandez, ma anche giocare come difensore centrale. A gennaio potrebbe anche tornare con 6 mesi d'anticipo anche Matteo Gabbia che sin qui con la maglia del Villarreal ha collezionato 7 presenze nella Liga e 4 in Europa League.