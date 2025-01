Calciomercato Milan-Joao Felix: perché ha superato Rashford e l'affare col Chelsea decolla - Rumor

Calciomercato Milan, Joao Felix: perché ha superato Rashford

Marcus Rashford prende tempo e ha la corte di Barcellona-Borussia Dortmund che sono al lavoro per prendere la stella del Manchester United, il Milan si guarda attorno e spunta un nome a sorpresa: Joao Felix. Il portoghese, classe 1999, ha un ingaggio da 5,7 milioni di euro ed è dii proprietà del Chelsea dopo essere stato acquistato la scorsa estate per 52 milioni di euro dall'Atletico Madrid (che a sua volta ne aveva investiti 127 nel 2019 versandoli al Benfica).

Il talento portoghese - assistitito da Jorge Mendes - secondo la Gazzetta ha il gradimento di Sergio Conceiçao che lo vede come un'arma duttile per il fronte offensivo rossonero visto che può di giocare su tutto il fronte offensivo. Giocatore giovane, attaccante di qualità e da rilanciare (quest'anno 19 presenze con 7 gol, 2 assist e 4 cartellini gialli in 941 minuti giocati): un profilo che intriga il Milan, in un'operazione che ricorderebbe quella che portò in rossonero da Londra Cristian Pulisic. Il Chelsea potrebbe dare l'ok al prestito con diritto di riscatto.

Calciomercato Milan, accelerazione per Kyle Walker

Non solo. Con Joao Felix anziché Marcus Rashford, la società di via Aldo Rossi non avrebbe problemi a tesserare in difesa Kyle Walker: con il 34enne difensore inglese la trattativa va avanti e si potrebbe chiudere con un biennale (spalmando in due anni gli 8 milioni di ingaggio). Resta da definire la questione col Manchester City con cui il giocatore ha un contratto fino al 2028, ma dall'Inghilterra trapela l'indiscrezione che Guardiola e il City sembravano portati a concedere al giocatore l'addio immediato, con una risoluzione del contratto, così da potersi accasare a parametro zero.

Calciomercato Milan, no a Pavlovic-Fenerbahce e Tomori-Juventus

In uscita si registra l'offensiva per Strahinja Pavlovic da parte del Fenerbahce, ma il giocatore vuole restare rossonero e Conceiçao non vuole perdere un centrale in questo momento - per giunta con Malik Thiaw fermo ai box per la lesione del bicipite femorale sinistro: (nuovi controlli previsti tra 7-10 giorni e a rischio derby con l'Inter) - a meno di non sostituirlo con un altro difensore in quel ruolo (Walker è un terzino: all'occorrenza può giocare in mezzo, ma non è il suo ruolo, dunque servirebbe un altro innesto). A maggior ragione stesso discorso per Fikayo Tomori, su cui restano le voci legate alla Juventus (si parla di 5 milioni per il prestito, fissando un obbligo di riscatto a 25 più bonus), ma Sergio Conceiçao ha rilanciato il centrale inglese - dopo i mesi passati in panchina con Fonseca - e strapparglielo risulta un'ipotesi difficile.