Calciomercato Milan, Rashford-Walker: doccia fredda. Spuntano due nomi per attacco e difesa di Conceiçao / Rumor

Calciomercato Milan, Rashford-Barcellona. Spunta Giovanni Reyna

Il Barcellona fa vacillare Marcus Rashford: il club blaugrana vuole l'attaccante del Manchester United e cerca di fargli posto in rosa cedendo Ansu Fati. Una corte che ha portato il 27enne inglese a prendere tempo con il Milan. Catalani in pole position? Di sicuro la trattativa è intricata e al momento non ci sono certezze. Il club rossonero sogna la stella in uscita dai Red Devils, ma si guarda intorno. Nei giorni scorsi si era parlato del 25enne portoghese Francisco Trincao dello Sporting Lisbona. Ma secondo Tuttomercatoweb attenti a Giovanni Reyna, jolly d'attacco classe 2020 del Borussia Dortmund (figlio d'arte suo papà Claudio è stato centrocampista della nazionale Usa) in possesso di passaporto portoghese che permetterebbe il tesseramento da comunitario: quest'anno per lui solo 10 presenze (e 2 gol). Cerca una squadra dove rilanciarsi dopo qualche problema fisico e il Milan valuta l'opzione per il trequartista/ala gestito da Jorge Mendes.

Calciomercato Milan, Kyle Walker-Inter. Spunta Jonathan Tah

In difesa riflettori accesi sempre su Kyle Walker (alternativo a Rashford visto che il club rossonero può tessere solo un inglese) del Manchester City, ma la concorrenza dell'Inter è pericolosa. Altenativa? In queste ore è spuntato il nome di Jonathan Tah del Bayer Leverkusen, in scadenza di contratto a giugno. Operazione comunque non semplice perché il 28enne tedesco (di origini ivoriane) essendo vicino all'uscita a parametro zero ha richieste economiche importanti.

Calciomercato Milan, Tomori-Juventus

Resta da capire il futuro di Fikayo Tomori - alla luce dei nuovi rumor legati al rilancio Juve - e del 23enne serbo Strahinja Pavlović che potrebbe partire a gennaio. In difesa intanto il Milan vive una piccola emergenza visto che Malik Thiaw, uscito per un problema muscolare contro il Como, salterà sicuramente la sfida contro la Juventus e quella di Champions contro il Girona. Sarà rivalutato tra 7-10 giorni, quindi sono a rischio anche Milan-Parma (26 gennaio), Dinamo Zagabria (29/1, match che chiude la prima fase di Champions) e il derby contro l'Inter del 2 febbraio.