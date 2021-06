Calciomercato Milan: clamoroso scambio con il Barcellona. Retroscena

Junior Firpo-Milan, Romagnoli-Barcellona? Lo scambio di calciomercato

Junior Firpo resta in cima ai pensieri del Milan e, secondo rumors dalla Spagna (del catalano "Sport"), il pressing dei rossoneri per il 24enne esterno sinistro del Barcellona non si è fermato. Il giocatore (che già era stato trattato a gennaio, ma preferì chiudere la stagione in blaugrana) avrebbe gia' dato l'ok, tanto da rifiutare proposte anche piu' interessanti. Il Milan punta a prenderlo in prestito con diritto di riscatto. Il Barcellona vorrebbe monetizzare con una cessione a titolo definitivo.

Southampton e West Ham sono pronte a mettere sul tavolo delle trattative 16 milioni di euro ma Junior Firpo più della Premier League preferirebbe la maglia rossonera. Ecco allora l'ipotesi di scambio con il Milan che potrebbe decidere di offrire una contropartita tecnica di lusso: Alessio Romagnoli, in scadenza nel 2022 e dietro Kjaer e Tomori (appena riscattato dal Chelsea) nelle gerarchie di Stefano Pioli. Il Barcellona, stando a questi rumors, sarebbe piu' interessato ad altri calciatori come Kessie (che il Milan vuole rinnovare a breve visto il contratto in scadenza nel 2022) o Tonali, anche se quest'ultimo non e' stato ancora riscattato dai rossoneri (in trattativa con il Brescia).

Dalot e Brahim Diaz: Milan rilancia con Manchester United e Real Madrid

Milan che sulla fascia destra invece tiene viva la pista del ritorno di Diogo Dalot: si punta a convincere il Manchester United a lasciare un altro anno il 22enne portoghese in rossonero con un prestito, ma questa volta con diritto di riscatto. Il giocatore sarebbe felice di restare a Milano, vanno convinti i Red Devils. Discorso simile (e più avanzato) per Brahim Diaz: un altro anno in rossonero (dopo le 39 presenze e 7 gol di quest'anno) e poi promessa di 20 mln al Real Madrid per rilevare il cartellino nel 2022.

Kamara e Adli: Milan a caccia di talenti sul mercato

A centrocampo è forte l'interesse per il 21enne Boubacar Kamara del Marsiglia: ma la richiesta dei francesi è ritenuta eccessiva (20 milioni di euro per il cartellino del giocatore) a fronte dei 12 milioni più bonus che può offrire il Milan. Ottimismo per Amine Adli: 5 milioni più 2 di bonus messi sul tavolo per convincere il Tolosa a lasciar partire il classe 2000 che si potrebbe rivelare prezioso jolly offensivo per Stefano Pioli (esterno destra e trequartista che quest'anno ha fatto 33 presenze con 8 gol e 7 assist: miglior giocatore della Ligue 2).