Calciomercato Milan-Lukaku, Big Rom e il 'patto col Diavolo'. E Rabiot...

Calciomercato, Milan piomba su Lukaku

La pista che porta a Joshua Zirkzee è in stallo da giorni causa commissioni sull'affare e il Milan valuta piste alternative per l'attacco. A sorpresa torna in auge il nome di Romelu Lukaku, centravanti belga tornato al Chelsea dopo un anno in prestito alla Roma e con altre due stagioni di contratto con la società inglese. Il club rossonero vuole provare a convincere i Blues a cederlo in prestito. Affare che non sarebbe low cost se pensiamo che nell'ultima stagione in giallorosso Big Rom ha guadagnato 7 milioni e mezzo di euro. Secondo quanto riporta la Gazzetta, al momento l'ex Inter sta pensando solo sull'Europeo con il Belgio, conclusi gli impegni con la nazionale potrà pensare a dove andare a giocare, ma l'idea di tornare a Milano lo intriga parecchio, anche se dall'altra parte del Naviglio. I rapporti tra Milan e Chelsea sono ottimi, vedi gli affari conclusi negli ultimi anni (Tomori, Giroud, Pulisic e Loftus-Cheek) e questo potrebbe favorire anche questa operazione. "Un'accelerazione che, se dovesse concretizzarsi, farebbe abbandonare una volta per tutte la pista Zirkzee", sottolinea la Gazzetta.

Milan-Leao, svelata l'offerta dall'Arabia Saudita

Al-Hilal non molla la presa su Rafael Leao. Il club della Saudi Pro League allenato da Jorge Jesus (tecnico che nell'ottobre 2017 lanciò Rafa nel calcio che conta) sarebbero pronti a versare 100 milioni di euro al Milan e 20 l'anno al giocatore. Il club rossoneri però non molla e l'unico modo per strappargli Leao è pagare la clausola da 175 milioni trovando quindi contestualmente l'accordo con l'attaccante portoghese. Ma lui non sembra essere per nulla tentato dalle sirene che arrivano dall'Arabia Saudita, ha dato assoluta priorità al Milan e al calcio europeo.

Calciomercato Milan, Fofana o Trindade a centrocampo?

A centrocampo il Milan stringe per il 25enne Youssouf Fofana, in uscita dal Monaco (è in scadenza nel 2025 e ha deciso di non rinnovare) con due alternative: il brasiliano André Trindade, mediano classe 2001 della Fluminense (record di palloni recuperati per lui) - costo di 25 milioni di euro - e Mats Wieffer, 24enne centrocampista del Feyenoord con cui i contatti sono proseguiti anche nelle ultime settimane.

Calciomercato Milan, resta l'idea Rabiot

Adrien Rabiot e la Juventus: proposta di rinnovo del contratto per due anni al 30 giugno 2026 (e opzione per un'ulteriore stagione), stipendio da 7,5 milioni di euro netti all'anno. La fumata bianconera non è arrivata per il momento, il giocatore resta in scadenza e secondo il CorSera', il Milan, starebbe studiando con attenzione la possibilità di arrivare a Rabiot in questo calciomercato estivo 2024.