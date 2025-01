Calciomercato Milan, il piano per regalare Santiago Gimenez. Due alternative di lusso - Rumor

Calciomercato Milan, Santiago Gimenez e il tesoretto rossonero per l'attaccante del Feyenoord

Il Milan non lascerà nulla di intentato per provare ad acquistare Santiago Gimenez in questa finestra invernale di calciomercato. Una delle grandi carenze dei rossoneri in questa stagione è rappresentata dalla punta dopo l'addio di Olivier Giroud lo scorso giugno. Il 23enne attaccante messicano del Feyenoord era nel mirino già in estate, quando il Diavolo alla fine ha virato sul tandem Morata-Abraham. Ora il suo nome torna d'attualità: il giocatore gradisce la destinazione rossonera, gli incontri con l'entourage hanno dato un esito positivo, ma strapparlo al club olandese a gennaio non sarà per nulla semplice, visto che l'idea sarebbe di confermare tutte le stelle (David Hancko, 26enne difensore slovacco, sogno Juve dei giorni scorsi, compreso). Sicuramente è impensabile impostare la trattative sulla base del prestito con diritto di riscatto.

L'acquisto va fatto a titolo definitivo (o prestito con obbligo, che poi è la stessa cosa) mettendo sul piatto almeno 40 milioni. Un tesoretto che il Milan cercherà di mettere insieme con qualche cessione. I nomi? Sono quelli di Emerson Royal (Galatasaray che propone prestito con diritto a 13 mln complessivi, sondaggio Everton e Fulham pronto a investire 12 mln), Strahinja Pavlovic (José Mourinho lo accoglierebbe al Fenerbahce), Noah Okafor (West Ham e Bournemouth alla finestra) e Luka Jovic (l'attaccante serbo è a 6 mesi dalla scadenza del contratto).

Calciomercato Milan, Joao Felix e Hojlund

La pista che porta a Santiago Gimenez è dunque aperta, ma piena di trappole. Il Milan valuta le alternative. Resta forte la candidatura di Joao Felix, per cui l'agente Jorge Mendes continua a lavorare per trovare un varco in uscita dal Chelsea anche se va ricordato che il portoghese è un talento ma più trequartista/mezzapunta e che i Blues al momento sono restii al prestito per un 23enne su cui hanno investito 52 milioni in estate, tra l'altro con un solo giocatore che possono far partire in questa finestra di mercato. Attenzione a Rasmus Hojlund, ex Atalanta, che potrebbe invece lasciare il Manchester United se i Red Devils dovessero arrivare a uno tra Cunha o Gyokeres nel corso di questo calciomercato: 17 presenze e 2 gol in Premier per il classe 2003 quest'anno (più spazio in Europa League: 6 partite e 5 reti). Tra i nomi sotto osservazione da parte del Milan anche Dodi Lukabakio.

Calciomercato Milan, Kyle Walker slitta: arriva per il derby con l'Inter?

Ovviamente l'uscita di Emerson Royal sarà colmata con l'ingresso di Kyle Walker, anche se sul 34enne terzino destro del Manchester City si stanno allungando i tempi per problemi burocratici: la speranza del mondo è di metterlo a disposizione di Sergio Conceiçao nella settimana che porterà al derby Milan-Inter di domenica 2 febbraio. Discorso simile per Pavlovic: se va a Istanbul, il Milan prenderà un altro difensore centrale, magari in prestito o comunque a costi contenuti (idea Axel Disasi, 26enne del Chelsea che cerca più spazi rispetto ai minuti giocati in Blues sin qui).