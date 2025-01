Calciomercato Milan, doccia gelata per Rashford. Ora sfida la Juventus per un altro attaccante - Rumors

Calciomercato, Rashsford-Milan? Il Barcellona ci prova

Marcus Rashford e Randal Kolo Muani, destini incrociati. Il Milan è forte da giorni sul 27enne attaccante inglese in uscita dal Manchester United (con Okafor che sembra molto vicino al Lipsia in prestito con diritto di riscatto), ma la concorrenza non manca. Se da un lato le quotazioni del Como sono precipitate, le squadre di Premier League (West Ham, Tottenham e Arsenal in primis) non sono l'opzione preferita dei Red Devils (per non rinforzare la concorrenza interna), emerge nelle ultime ore il pericolo spagnolo: contatti dell'entourage di Rashford con il Barcellona.

Il club blaugrana grazie all'iscrizione di Dani Olmo alle liste della Liga, è riuscito a tornare alla regola dell'uno contro uno (prendere un nuovo calciatore, a patto di cederne un altro e di non sforare il tetto del monte ingaggi), dunque la corte catalana può davvero spaventare il Milan. Il calciatore del Manchester United deciderà nel giro di una settimana-dieci il suo futuro.

Calciomercato, Milan vs Juventus per Kolo Muani

Il Diavolo non molla allo stesso tempo la presa sul 26enne attaccante francese Randal Kolo Muani (che piace da anni a Moncada ed era stato osservato dopo lo scudetto quando lasciò poi il Nantes a parametro zero per andare all'Eintracht Francoforte), in uscita dal Psg (fuori dal progetto tecnico di Luis Enrique) su cui però è molto forte anche la Juventus che lo ha messo al primo posto nella sua lista di mercato, superando anche Joshua Zirkzee in questo momento. Il centravanti transalpino piace anche a diversi top club europei tra cui lo stesso Manchester United che cerca rinforzi offensivi in vista dell'uscita sicura di Rashford (e possibile di Zirkzee).

Calciomercato, Milan sempre su Mosquera

Cristhian Mosquera, difensore classe 2004 del Valencia ha un contratto fino al 2026 e - stando a Héctor Gómez, giornalista di Tribuna Deportiva - non sembra intenzionato a rinnovarlo se non con una clausola rescissoria di massimo 20 milioni di euro. Per lui sarebbero state già rifiutate alcune offerte in questa finestra di mercato invernale, tra cui anche quella del Milan. Il giocatore piace molto anche all'Atletico Madrid in vista della prossima stagione.

Milan, Mattia Liberali cambia procuratore

Mattia Liberali, giovane trequartista (classe 2007) della Primavera del Milan che in questa stagione ha giocato sia in prima squadra (e grande protagonista nella tournéè estiva in cui ha incantato tutti con alcune giocate di classe pura) che nel Milan Futuro, ha cambiato agente ed è entrato a fare parte della World Soccer Agency di Alessandro Lucci.