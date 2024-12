Calciomercato, Milan-Ricci e intreccio Kolo Muani con la Juventus... Che botti di fine anno. Retroscena

Calciomercato Milan, sogno Samuele Ricci del Torino di Urbano Cairo

Samuele Ricci nel centrocampo del Milan da gennaio al fianco di Youssouf Fofana e Tijjani Reijnders? Sarebbe un colpo in grado di rilanciare le quotazioni del Diavolo nella corsa Champions (dove oggi serve una rimonta molto importante). Il 23enne gioiello del Torino (e della nazionale italiana) piace da tempo a Giorgio Furlani, Zlatan Ibrahimovic e Geoffrey Moncada. L'idea di un assalto la prossima estate gira da tempo, potrebbe essere anticipata? "Il Milan è sempre più orientato a fare un tentativo per Ricci a gennaio, nella finestra di mercato invernale", scrive calciomercato.com secondo cui la possibile cessione di Fikayo Tomori (Juventus o Premier League con il classe 2004 del Valencia Cristhian Mosquera nel mirino rossonero) porterebbe un tesoretto da 20-25 milioni fondamentali per provare ad acquistare Samuele Ricci. Non sarà però facile convincere Urbano Cairo a cedere il suo centrocampista per giunta nel mezzo della stagione.

Il 21enne Warren Bondo del Monza (valutato 10 milioni), il classe 2001 del Genoa Morten Frendrup e Angelo Stiller dello Stoccarda tra gli altri nomi che girano in ottica Milan (gli ultimi due solo se ci sarà la cessione di uno straniero in lista Serie A e Champions).

A centrocampo i rossoneri potrebbero fare un colpo e non due. Molto dipenderà da Bennacer, che torna a disposizione dopo l'infortunio di settembre e va a caccia di una maglia da titolare nelle prossime settimane. "Non so se col tempo giocherò con Fofana-Reijnders-Bennacer. So solo chi giocherà domani. Bennacer non ha la condizione per partire dal 1' contro la Roma, ma sono soddisfatto del suo ritorno. Sta lavorando bene, sta portando le giuste energie alla squadra. Può essere importante", le parole di Paulo Fonseca alla vigilia di Milan-Roma.

Calciomercato Juventus, Zirkzee e Kolo Muani (ma c'è anche il Milan)

La Juventus pensa a un colpo in attacco. Tra i giocatori sotto osservazione c'è anche Kolo Muani: l'attaccante piace e può lasciare il Psg. Affare non semplice, ma contatti con l’entourage del 26enne calciatore francese (e anche con un intermediario dell’affare). Il Paris Sant Germain è pronto a lasciarlo partire, ma ba battuta la concorrenza dei club inglesi e lo stipendio importate. Il club francese vorrebbe monetizzare con una cessione visto che non rientra nei piani di Luis Enrique. L'ex attaccante del Nantes in stagione ha giocato complessivamente 453', con 2 gol in 14 partite (entrambi in Ligue 1).

Non solo: anche il Milan - che lo aveva già monitorato dopo lo scudetto (piaceva a Moncada) prima di virare su Divock Origi in uscita dal Liverpool - ha chiesto informazioni e valuta il possibile colpo se ci fossero le giuste condizioni economiche.

Joshua Zirkzee resta il nome più caldo e sarebbe ovviamente apprezzatissimo da Thiago Motta che lo ha allenato lo scorso anno nella magica stagione del Bologna: il talento olandese non ha trovato il giusto feeling in Premier League e il Manchester United andrà a caccia di un altro attaccante (Viktor Gyökeres dello Sporting Lisbona il sogno del nuovo tecnico portoghese Amorim) per rilanciare una stagione complicata.

In difesa i riflettori della Juventus restano accesi sul 21enne Antonio Silva del Benfica (ma c'è una maxi clausola, la soluzione potrebbe essere un prestito oneroso alto stile Conceicao), oltre a Tomori del Milan (attenzione al contatto in occasione della Supercoppa in Arabia Saudita) e Hancko del Feyenoord (considerato il vero erede di Danilo per duttilità, valutazione 20-25 milioni). Milan Skriniar lontano (sul centrale del Psg ed ex Inter ora è forte il Galatasaray).

Calciomercato, Napoli su Pellegrini, Raspadori per la Roma

Il Napoli punta allo juventino Danilo per sistemare la difesa, ma guarda anche al mercato dei centrocampisti. Per questo potrebbe sacrificare Giacomo Raspadori - che piace ad Atalanta, Marsiglia, Juventus e Roma - per avere un tesoretto da investire o, meglio ancora, come pedina di scambio per arrivare a uno tra Nicolò Fagioli (Juventus), Bryan Cristante e Lorenzo Pellegrini (Roma).

Quest'ultimo piace molto ad Antonio Conte, ma bisogna superare l'ostacolo dell'ingaggio (6 milioni tra parte fissa e bonus). Possibile addio da Napoli anche per Michael Folorunsho (verso la Fiorentina), mentre sul difensore ex Real Madrid Rafa Marin c'è il Como.