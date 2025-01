Calciomercato Milan, Ricci dal Torino già disponibile con l'Inter? Indiscrezione clamorosa. E con lui... Rumor

Calciomercato Milan, Ricci dal Torino già disponibile nel derby con l'Inter? La voce clamorosa

Una voce clamorosa: Samuele Ricci al Milan in questa sessione del mercato di gennaio. Di più: il centrocampista del Torino a disposizione di Sergio Conceiçao già in vista del derby contro l'Inter in programma domenica 2 febbraio alle 18. A dirlo è stato Marco Catteneo Nel corso della diretta di Cronache di Spogliatoio. L'indiscrezione è sorprendente, anche perché il 23enne centrocampista del Toro e della Nazionale italiana a Urbano Cairo in questa finestra invernale non appare per nulla semplice (senza considerare che il giocatore ha una valutazione attorno ai 35-40 milioni). Però Cattaneo spiega gli intrcci di mercato che potrebbero portare al colpo. "Questa doppia trattativa Elmas-Casadei pare veramente il preludio, e a me dicono sia molto probabile, di un trasferimento di Ricci al Milan già a gennaio. È la prima volta che mi sbilancio così".

Non solo Ricci per il Milan? "E ne dico un'altra, in questa trattativa a quel punto il Milan potrebbe dare anche Jovic al Torino: in rossonero, e questo l'ho letto, potrebbe arrivare uno tra Lucca e Gimenez - prosegue Marco Cattaneo.

Che conclude: Percentuale Ricci-Milan? 97%, ti dico che può essere in campo nel derby: senza Fofana, giocano Ricci e Walker"

Calciomercato Milan, Santiago Gimenez e il rilancio al Feyenoord

Sul fronte Santiago Gimenez intanto c'è attesa per il rilancio del Milan nei confronti del Feyenoord (dopo la prima da 27 milioni di euro più bonus più il 10% sulla futura rivendita). E' atteso nelle prossime ore, subito dopo il turno di Champions che deciderà le squadre qualificate agli ottavi e quelle ai playoff. I rossoneri - attualmente sesti a quota 15 punti - devono battere la Dinamo Zagabria di Cannavaro per avere la certezza di essere tra le top-8, mentre il pareggio sul campo dei croati li rimanderebbe ai risultati delle altre rivali. Spera anche il Feyenoord - ottavo a 13 con altre 5 squadre - che gioca in Francia contro il Lille.

Tornando a Gimenez, il Milan potrebbe offrire 35-40 milioni comprensivi di bonus nella speranza di convincere il club olandese a cedere subito il 23enne centravanti messicano. Gimenez ha messo il Milan al primo posto (per lui sarebbe pronto un triennale con opzione per il quarto anno a 2,5 milioni di euro a stagione) bloccando le offerte da Francia, Inghilterra e Arabia Saudita. "Ho visto parecchio movimento attorno a Santi in questi giorni. È un professionista, questo tipo di voci nel calcio esistono ma puntiamo a rimanere concentrati sui nostri obiettivi. Se qualcosa del genere accade, nel calcio devi concentrarti e lavorare", ha detto l'allenatore del Feyenoord Brian Priske alla vigilia del match di Champions contro il Lille.

Le alternative? Si è detto di Lorenzo Lucca (anche se strappare il 24enne centravanti italiano subito all'Udinese non è impresa semplice), oppure le eventuali offerte last minute in prestito (magari con diritto di riscatto): dall'ex Atalanta Rasmus Højlund attualmente al Manchester United) a Joao Felix per fare un paio di nomi. Ma spesso il mercato in dirittura d'arrivo delle sue sessioni estive e invernali porta ad aperture clamorose, non ipotizzabili nelle ore precedenti.

LEGGI ANCHE -