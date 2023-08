Calciomercato, Napoli che colpo da 30 milioni di De Laurentiis! E' ufficiale

Calciomercato Napoli: Gabri Veiga dal Celta Vigo

Dopo Natan ("Mi ispiro a Thiago Silva", ha detto il difensore brasiliano erede di Kim) e Jens Cajuste ("Posso giocare in più ruoli", le parole del 24enne centrocampista svedese) il Napoli è a un passo da Gabri Veiga. Il club azzurro ha infatti trovato l'accordo verbale con il Celta Vigo per il 21enne centrocampista spagnolo.

Il costo dell'operazione per i campioni d'Italia sarà di 30 milioni di euro più 6 di bonus (dunque il patron della squadra campione d'Italia, Aurelio De Laurentiis non ha pagato la clausola da 40 milioni ed è riuscito a strappare uno sconto). Da limare solamente gli ultimi dettagli prima di visite mediche e firma sul nuovo contratto. Nell'ultima stagione Gabri Veiga, tra Liga e Coppa del Re, ha totalizzato 39 presenze con 11 gol e 4 assist.

Nel frattempo Zielinski tratterà nei prossimi giorni il prolungamento del contratto (in scadenza 2024) dopo aver detto no all'Arabia Saudita: il centrocampo del Napoli è completo e a questo punto non è da escludere,che possa partire il macedone Elmas.

