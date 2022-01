Calciomercato Salernitana: Iervolino deve sciogliere i nodi Colantuono e...

Calciomercato, Iervolino prima deve decidere su Fabiani e Colantuono

È partita ufficialmente la sessione invernale di calciomercato. La finestra invernale rimarrà aperta fino alla fine del mese e la Salernitana dovrà trovare il modo di rinforzare la rosa in maniera robusta se vorrà dire la sua per la permanenza in massima serie. Prima, però, Iervolino dovrà decidere le sorti del ds Fabiani e di mister Colantuono. Il servizio./ Courtesy LiraTv

E inoltre

Salernitana, chi è Iervolino. Il nuovo Cairo tra e-university, media e calcio