Calciomercato, scambio Juventus-Atalanta: Bernardeschi-Gomez, la situazione

Juventus-Papu Gomez, Atalanta-Bernardeschi: scambio difficile

Federico Bernardeschi all'Atalanta e il Papu Gomez con la maglia della Juventus? Gira da qualche giorno l'ipotesi di uno scambio tra i due club. Ma la trattativa non è semplice, anzi in salita. Infatti il centrocampista della Juve, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport si sarebbe opposto categoricamente al trasferimento (senza dimenticare l'ingaggio del giocatore bianconero fuori dai parametri della Dea).

La pista Papu Gomez-Juventus potrebbe accendersi anche in caso di cessione di Bernardeschi: l'ex Fiorentina piace in Bundesliga all'Hertha Berlino. Ma va sempre convinto il giocatore ad accettare un eventuale trasferimento lontano da Torino.

Juventus che in queste ore ha visto sfumare l'affare Quagliarella e ha praticamente definito l'acquisto di Nicolò Rovella dal Genoa (il centrocampista, classe 2001, resterà in prestito al club ligure sicuramente sino al termine del campionato). Restano aperte le piste Milik, Pellè e Llorente per l'attacco come vice Morata.