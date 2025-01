Calciomercato, da Zidane a Kakà, Lukaku, Kvaratskhelia e... quando le cessioni sono un affare

Kvaratskhelia dal Napoli al Psg (dopo Cavani, Lavezzi e Fabian Ruiz)

La prossima cessione di Kvaratskhelia al Psg porterà un tesoretto da 70-80 milioni al Napoli. Dal punto di vista economico un super colpo per il club guidato da Aurelio De Laurentiis, che comprò il campione georgiano dalla Dinamo Batumi per meno di 15 milioni (attorno a quota 13-14) nell'estate del 2022 e in cambio ricevette subito prestazioni super da un attaccante esterno che si rivelò decisivo nello scudetto conquistato la primavera successiva. Non è il primo giocatore che in questi anni ha percorso la tratta Napoli-Parigi: Edinson Cavani il 16 luglio 2013 venne acquistato dal Paris Saint-Germain, per 64 milioni più 2 di bonus. Un anno prima era toccato a Ezechiel Lavezzi per 30 milioni, mentre la scorsa estate Fabian Ruiz venne pagato 55 milioni.

Napoli-Psg a parte, quali gli cessioni da record, che si sono rivelate un affare nella storia del calcio? Di esempi ce ne sarebbero tanti, proviamo a ricordarne qualcuno.

Calciomercato, Neymar-Mbappè affari d'oro

In primis Neymar protagonista due volte. Quando il Barcellona lo prese dal Santos per 88 milioni (estate 2014) e poi lo vendette al Psg per 222 milioni. Un record assoluto. Kylian Mbappè al Real Madrid avrebbe potuto batterlo, ma è arrivato a parametro zero (con i blancos che hanno garantito un premio alla firma attorno ai 100 milioni al giocatore), dopo che il Paris Saint Germain ne investì 180 per portarlo dal Monaco sino all'ombra della Tour Eiffel.

Calciomercato: Lukaku, Zidane, Kakà Svhechenko, Pogba, Ronaldo... cessioni record

Tra le grandi cessioni che hanno visti protagonisti i club italiani come non ricordare Romelu Lukaku? Dopo la vittoria del 19° scudetto, Big Rom lasciò l'Inter per andare al Chelsea e i Blues lo pagarono 113 milioni (salvo poi concederlo un anno dopo in prestito oneroso ai nerazzurri).

La Juventus fece un colpaccio con Paul Pogba: arrivato giovanissimo a parametro zero dal Manchester United, nell'estate 2016 venne ricomprato dai Red Devils per 105 milioni di euro. Tornando indietro nel tempo come dimenticare Zinedine Zidane? Arrivato dal Bordeaux nel 1996 per soli 7,5 miliardi di lire, nel 2001 il Real Madrid di Florentino Perez ne dovette mettere sul tavolo 150 (attorno a 75 milioni di euro attuali) per strapparlo alla Signora.

Real Madrid che ha fatto altre volte shopping in serie A. Florentino Perez pescò dall'Inter: Ronaldo il Fenomeno riuscì a prenderlo per 45 milioni di euro.

Ricardo Kakà venne preso dal Milan: l'ex Bambino d'Oro rossonero era approdato a Milanello nel 2003 per 8,5 milioni, poi - dopo aver vinto scudetto, Champions e Mondiale per Club con il Diavolo nel 2008 lasciò San Siro per il Bernabeu al costo di 67,2 milioni di euro (dei quali 64,5 al Milan e 2,7 al San Paolo per diritti di formazione).

Rossoneri che vendettero Shevchenko al Chelsea per 43,9 milioni nel 2006 e Sandro Tonali nel 2022 al Newcastle per circa 70 milioni. Senza dimenticare il 'pacchetto' Thiago Silva-Ibrahimovic che costò complessivamente oltre 60 milioni al Psg nel luglio 2022.

Da un Ronaldo all'altro: Cristiano, al secolo CR7? Il Manchester United lo vendette al Real Madrid per circa 94 milioni di euro nel giugno 2009 e ne prese 100 nel 2018 dalla Juventus.

Due anni prima la stessa Juve aveva piazzato un colpo simile: 90 milioni (di clausola rescissoria) per portare Gonzalo Higuain da Napoli a Torino (Pipita che il club parteopeo si era aggiudicato per 37 mln + 3 di bonus dal Real Madrid nel 2013).

Qualche altro affarone in pillole. Gareth Bale dal Tottenham al Real Madrid (101 milioni nel 2013), Jude Bellingham merengue (103 milioni al Borussia Dortmund nel 2023) ed Eden Hazard in blanco (115 milioni al Chelsea nel 2019). Il Manchester City pagò Jack Grealish 117,5 milioni all'Aston Villa (2021), mentre l'attaccante francese Antoine Griezmann ne costò 120 al Barcellona prelevandolo dall'Atletico Madrid. Colchoneros che in entrata furono protagonisti con Joao Felix: considerato l'erede di CR7 in Portogallo, misero 127,5 milioni e lo presero dal Benfica, non vedendo poi le loro attese calcistiche ripagate (e nel 2024 la cessione al Chelsea per 52 milioni). Torniamo al Barcellona: l'ex Inter, Philippe Coutinho dal Liverpool? Così 135 milioni. Ousmane Dembelè dal Borussia Dortmund? Si sale a quota 140.

La morale: la cessione a cifre record fa sempre felice chi vende. Non sempre chi compra...