Conte: "Kvara ha chiesto la cessione. Sono deluso". Il Napoli conferma l'addio del georgiano

Conte conferma: "Kvara vuole andare via da Napoli"

Antonio Conte ha confermato le voci del calciomercato sulla possibile cessione di Kvara al Paris Saint Germain. "Kvaratskhelia? Lui ha chiesto al club di essere ceduto. Ne ho parlato con il calciatore che mi ha confermato questa decisione. Sono deluso, mi sono reso conto che è stato un fulmine a ciel sereno e faccio un passo indietro. Non vorrei mai che un domani se dovesse rimanere pensasse che l’ho incatenato qui. L’ho fatto l’estate scorsa pensando di convincerlo della bontà del progetto ma evidentemente non ci sono riuscito. Perdiamo un calciatore importante”.

L'addio quindi tra il campione georgiano ed il Napoli quindi è sancito. Resta solo da capire dove andrà l'attaccante, a che cifra e come Conte ed il Napoli reinvestiranno i soldi incassati. Ma per Conte la situazione è molto complessa, se non compromessa.

"Parliamo di un calciatore importante, l’estate scorsa ne ho parlato con il presidente e volevo avere delle certezze tecniche pretendendo la conferma di alcuni calciatori importanti. Nonostante lui e altri avessero chiesto di essere ceduti ci ho lavorato e sono riuscito a tenere chi volevo".