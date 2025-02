Maldini all'Atalanta, Calabria e Morata salutano il Milan, Zalewski all'Inter

Mancano due giorni alla fine della sessione invernale del calciomercato ed in queste ore sono numerose le trattative che si sono chiuse.

Maldini all'Atalanta

Dopo giorni di tira e molla alla fine l'affare è ufficiale: Daniel Maldini passa dal Monza all'Atalanta. Una cessione a titolo definitvo per 14 milioni. Di questi però i biancorossi dovranno girarne 7 al Milan. Quando infatti un anno fa i rossoneri hanno ceduto il giovane talento ai brianzoli avevano nel contratto il diritto alla metà della futura vendita.

Tomori No al Tottenham

Fikayo Tomori ha detto No all'accordo esistente tra Milan e Tottenham per il suo passaggio a Londra. Le due società avevano trovato l'intesa per il trasferimento sulla base di 26,5 milioni. L'ultima parola spettava però al giocatore che stamane ha comunicato la sua decisione di voler restare in rossonero. Ci sono ancora 48 ore per cambiare idea ma ad oggi l'affare pare saltato.

Morata e Calabria salutano il Milan

I rossoneri continuano la loro "rivoluzione" invernale con la conferma di due partenze. La prima è quella di Davide Calabria che oggi, tra le lacrime ha lasciato Milanello pronto a traferirsi al Bologna: "Mi mancherà tutto..." ha detto ai tifosi fuori dal centro di allenamento del Milan. Sempre in queste ore invece Alvaro Morata volerà in Turchia dove firmerà con il Fenerbache.

Zalewski-Inter, ci siamo

Nicola Zalewski è il nuovo esterno dell'Inter. I nerazzurri e la Roma hanno trovato l'accordo per il prestito con diritto di riscatto fissato a 6 milioni. Zalewski prende il posto del canadese Buchanan passato al Villareal in cerca di quello spazio che non aveva con i nerazzurri.