Calhanoglu, caviglia ko e rinnovo di contratto con il Milan lontano

Calhanoglu-Milan, rinnovo di contratto lontano

Hakan Calhanoglu mette in ansia i tifosi del Milan. Da un lato l'infortunio alla caviglia riportato nel finale del match contro la Juventus. Dall'altro il rinnovo di contratto che sembra lontano. Come noto il numero 10 rossonero sarà in scadenza a fine stagione. Le trattative per prolungare il matrimonio tra il giocatore turno e il Diavolo proseguono, ma sono molto complicate. Secondo quanto riporta Sky Sport 24 infatti "nei prossimi giorni l’agente di Calhanoglu sarà in Italia. C’è un’offerta del Milan da approfondire, le parti sono molto distanti. Il Milan partiva da 3,5 milioni, la richiesta è praticamente il doppio. Vedremo se in questo incontro della prossima settimana si riusciranno ad avvicinare le parti, anche se da quello che abbiamo capito le sensazioni non sono molto positive. La richiesta è davvero troppo alta e adeguare Calhanoglu a quelle cifre vorrebbe dire che tanti giocatori del Milan potrebbero andare a bussare alla porta per chiedere delle cifre molto importanti. Il Milan è a un bivio, o accontentare questi giocatori o lasciarli andare a costo zero e investire su altri”.

Calhanoglu a rischio per Milan-Torino

Milan in ansia per le condizioni della caviglia sinistra di Hakan Calhanoglu uscito acciaccato dalla partita di San Siro contro la Juventus (si è fatto male calciando da fuori area nel finale del match). Il numero 10 rossonero è stato sottoposto ad alcune terapie e la sfida di sabato sera a San Siro contro il Torino di Marco Giampaolo non lo vedrà in campo. Un'altra tegola per Stefano Pioli che recupererà quantomeno Sandro Tonali a centrocampo (scontata la squalifica per l'espulsione di Benevento) e potrà quindi rimettere Davide Calabria sulla fascia destra.

Ibrahimovic, Bennacer, Saelemaekers, la situazione degli infortunati del Milan

Ma per il Milan è ancora emergenza e l'assenza di Calhanoglu sarebbe ancora più pesante se pensiamo agli altri indisponibili: Bennacer e Saelemaekers salteranno certamente la partita contro il Torino e la speranza è che possano rientrare nel turno successivo contro il Cagliari. Sta meglio Zlatan Ibrahimovic, ma anche per lo svedese Pioli nel post-partita di Milan-Juventus è sembrato indicare la trasferta in Sardegna come data di rientro in campionato. Ibrahimovic, Saelemaekers e Bennacer hanno lavorato a parte nella seduta di allenamento post Milan-Juventus. Senza dimenticare le assenze di Rebic e Krunic positivi al covid.