Calciomercato, Calhanoglu-Inter: addio Milan. I rossoneri al posto di Hakan..

Calhanoglu-Inter e addio al Milan

Hakan Calhanoglu resterà a Milano ma probabilmente vestendo la maglia dell'Inter. Il numero 10 turco infatti sembra a un passo dall'accordo con la società nerazzurra: si parla di un'offerta da quasi 5 milioni netti a stagione che supererebbe quella da 4 mln messa sul piatto dal club rossonero. Un colpo di scena sorprendente, l'accelerazione di Marotta e Ausilio è nata alla luce dei problemi al cuore di Christian Eriksen.

Milan, Zaccagni al posto di Calhanoglu

Il Milan non si farà trovare impreparato di fronte al probabile divorzio con Calhanoglu: Paolo Maldini e Frederic Massara si sono buttati su Mattia Zaccagni. Il 25enne fantasista del Verona (giocatore abile a saltare l'uomo e autore di 5 gol e 7 assist nell'ultima stagione) ha una valutazione intorno ai 20 milioni di euro (tra l'altro è in scadenza nel 2022 e questo può aiutare ad abbassare il prezzo): i rossoneri puntano ad abbassare il cash mettendo sul piatto una contropartita tecnica e, da questo punto di vista, interessano alla squadra scaligera, che verrà allenata da Eusebio Di Francesco, Andrea Conti o Mattia Caldara.

Calhanoglu-Donnarumma addio Milan a parametro zero. Kessie, i rossoneri rilanciano per il rinnovo

L'addio di Hakan Calhanoglu sarebbe il secondo a parametro zero in questo mercato per il Milan. Il primo è stato quello di Gianluigi Donnarumma (sostituito da Mike Maignan) che ha trovato l'accordo con il Psg. Il club di via Aldo Rossi ora è al lavoro per scongiurarne quello di Franck Kessie fra 12 mesi: attualmente il centrocampista ivoriano guadagna 2,2 milioni a stagione, la società è pronta a raddoppiare la cifra (quadriennale da 4 milioni netti). La richiesta è di 6 milioni, l’intesa può essere raggiunta lavorando sui bonus.