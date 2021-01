Calhanoglu si ferma, ansia Milan. Ibrahimovic, Bennacer e Saelemaekers...

Calhanoglu a rischio per Milan-Torino

Milan in ansia per le condizioni della caviglia sinistra di Hakan Calhanoglu uscito acciaccato dalla partita di San Siro contro la Juventus (si è fatto male calciando da fuori area nel finale del match). Il numero 10 rossonero è stato sottoposto ad alcune terapie e la sfida di sabato sera a San Siro contro il Torino di Marco Giampaolo al momento è a rischio. Un'altra tegola per Stefano Pioli che recupererà quantomeno Sandro Tonali a centrocampo (scontata la squalifica per l'espulsione di Benevento) e potrà quindi rimettere Davide Calabria sulla fascia destra.

Ibrahimovic, Bennacer, Saelemaekers, la situazione degli infortunati del Milan

Ma per il Milan è ancora emergenza e l'assenza di Calhanoglu sarebbe ancora più pesante se pensiamo agli altri indisponibili: Bennacer e Saelemaekers salteranno certamente la partita contro il Torino e la speranza è che possano rientrare nel turno successivo contro il Cagliari. Sta meglio Zlatan Ibrahimovic, ma anche per lo svedese Pioli nel post-partita di Milan-Juventus è sembrato indicare la trasferta in Sardegna come data di rientro in campionato. Ibrahimovic, Saelemaekers e Bennacer hanno lavorato a parte nella seduta di allenamento post Milan-Juventus. Senza dimenticare le assenze di Rebic e Krunic positivi al covid.