Camila Giorgi sexy ace: mini-short e stivali da infarto. E arriva la bellissima notizia...

Camila Giorgi giocherà l'Australian Open

Camila Giorgi si prepara a festeggiare il Natale e gli ultimi giorni di relax prima del grande rientro in campo. In questi giorni è arrivata la notizia tanto attesa dai fans della tennista italiana: a gennaio sarà in campo agli Open d'Australia 2024. Si è infatti iscritta (in extremis) alll'entry list del torneo, primo Slam dell'anno (appuntamento per i colori azzurri attesissimo: riuscirà in campo maschile Jannik Sinner a vincere il suo Major numero 1? La sfida a Djokovic, Alcaraz e Medvedev è lanciata). Nel cammino d'avvicinamento bisogna capire se parteciperà a qualche torneo preparatorio (Brisbane e Auckland aprono la prima settimana di Tour con la United Cup, poi Adelaide e Hobart).

Camila Giorgi, infortunio e i punti da difendere dalla tennista all'Australian Open

Camila Giorgi ha dovuto saltare la parte finale della stagione (2023 in cui ha vinto il Wta 250 di Merida in Messico): non gioca dal 20 settembre, quando si arrese negli ottavi di finale a Guadalajara a Maria Sakkari, per un infortunio al piede. All'Australian Open, la tennista italiana numero 53 del mondo dovrà difendere punti importanti visto che lo scorso anno arrivò al terzo turno.

Aspettando il sorteggio dell'Australian Open (che potrebbe essere duro, non essendo testa di serie) e il rientro in campo, Camila Giorgi archivia un 2023 sui social: sono cresciuti i suoi follower, a quota 725mila, che apprezzano sempre le stories, gli scatti e i selfie che la campionessa del tennis italiano sa sempre regalare. Guarda la gallery con le foto più belle

Camila Giorgi, short e stivali da infarto