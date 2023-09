Cannavaro, Materazzi e Luca Toni: i campioni del mondo 2006 tornano in campo con... uno show!

Cannavaro, Materazzi e Luca Toni: i campioni del mondo 2006 al Teatro Giorgio Gaber Milano

Prometeon Meet the Titans: Fabio Cannavaro, Marco Materazzi e Luca Toni, tre miti del calcio, tre grandi campioni che furono tra gli artefici della vittoria dei Mondiali di Calcio del 2006, riportando per la quarta volta l’Italia sul tetto del mondo, saranno i protagonisti, insieme a quelle voci straordinarie di Giuseppe Bergomi e Fabio Caressa che di quelle imprese fecero letteratura, del nuovo straordinario appuntamento del ciclo di incontri promosso ed organizzato da Prometeon Tyre Group, lunedì 2 ottobre presso il Teatro Lirico Giorgio Gaber .

Intervistati da Roberto Righi, Direttore Generale di Prometeon, gli ospiti regaleranno al pubblico presente – ingresso gratuito previa prenotazione – i loro racconti di vita, passione, impegno e trasformazione e quella impresa straordinaria che fu la grande cavalcata verso la Coppa del Mondo del 2006.

Fedele alla sua mission, scritta già nel nome dell’azienda - ispirato al mito greco di Prometeo, il titano amico degli uomini e del progresso che rubò il fuoco agli dei per regalarlo al genere umano e ad Atena lo scrigno in cui erano riposte l’intelligenza e la memoria per donarle sempre all’umanità – Prometeon riparte con il suo ciclo di incontri ed ospita in questo quinto appuntamento altri tre titani del nostro tempo offrendo la possibilità eccezionale di ascoltare direttamente da loro come le loro storie individuali si siano trasformate in leggende, con sacrificio e passione.

Aneddoti, retroscena, emozioni e riflessioni che si svelano dietro grandi imprese.

Dopo molti altri grandi nomi dello sport, come Ferdinando “Fefé” De Giorgi, Andrea “Zorro” Zorzi, Andrea Gardini e Francesca Piccinini, Giacomo Agostini, Marco Lucchinelli e Loris Capirossi, Alessandro Altobelli, Giuseppe Bergomi e Antonio Cabrini e dello spettacolo, Lorella Cuccarini e Simona Ventura, anche Fabio Cannavaro, Marco Materazzi e Luca Toni insieme con Giuseppe Bergomi e Fabio Caressa hanno accettato l’invito di Prometeon al Teatro Lirico Giorgio Gaber per raccontare sul palco accanto a Roberto Righi con leggerezza e a cuore aperto le loro vite straordinarie e comuni insieme, in un clima intimo e leggero, come in un ritrovo tra amici.

L’evento è a ingresso libero, previa prenotazione che può essere fatta alla seguente e-mail: teatro@prometeon-events.com

Sono previsti massimo due posti per ogni e-mail, fino a esaurimento.

PROMETEON MEET THE TITANS

Lunedì 2 ottobre ore 20.45

VIA LARGA, 14 MILANO

2 OTTOBRE 2023 - ORE 20.45

Teatro Lirico “Giorgio Gaber” di Milano

FABIO CANNAVARO – MARCO MATERAZZI - LUCA TONI

e con GIUSEPPE BERGOMI e FABIO CARESSA

Un nuovo ciclo di incontri con alcuni dei titani del mondo dello sport e dello spettacolo per raccontare storie di sogni e di conquiste, cadute e ripartenze, sacrifici e gioie che costruiscono vite, carriere e successi straordinari.

Protagonisti di questo nuovo appuntamento

- come sempre gratuito e organizzato da Prometeon Tyre Group –

i Campioni del Mondo del 2006: Cannavaro, Materazzi e Toni.

Con la partecipazione di Giuseppe Bergomi e Fabio Caressa.

PROMETEON TYRE GROUP

Prometeon Tyre Group è l’unico produttore di pneumatici completamente focalizzato sui settori Industrial, ossia trasporto di merci e persone, Agro e OTR. L’offerta Prometeon è multi marca, con un portafoglio prodotti che include tra i principali i brand PIRELLI, FORMULA, PHAROS e ANTEO. Il Gruppo ha 4 fabbriche (2 in Brasile, una in Egitto, una in Turchia), 3 centri di Ricerca & Sviluppo (Italia, Brasile e Turchia) e un Centro di Sviluppo in Egitto. Sono circa 8 mila le persone di oltre 40 nazionalità che lavorano all’interno del Gruppo, presente in tutti i 5 continenti.