Capolavoro azzurro a St.Anton: Federica Brignone trionfa nella discesa libera, cade Sofia Goggia

Brignone, la ‘tigre’ di La Salle in Valle d’Aosta, con una discesa libera perfetta, soprattutto nel tratto più difficile ma a lei più congeniale essendo anche una specialista dello slalom gigante, ha centrato la 30esima vittoria in carriera con la prima nella specialità ‘regina’ dello sci alpino, la discesa. Per ‘Fede’, portacolori del Centro Sportivo Carabinieri, un crono finale di 1’16”08. Sorpresa di giornata è anche il secondo posto a soli 7 centesimi dall’azzurra della svizzera Malorie Blanc scesa col pettorale 46 dopo essere stata molto veloce nel tratto centrale della pista intitolata alla leggenda dello sci austriaco ‘Karl Schranz’.

Terza la ceca Ester Ledecka a 18 centesimi anche lei scesa con un pettorale alto, il 27. Quarta a 43 centesimi l’italiana Laura Pirovano. Molto veloce, Sofia Goggia nel tratto centrale, a seguito delle sollecitazioni, ha sbattuto gli sci finendo contro le reti: ‘Sofi’ ha raggiunto da sola il traguardo.

Sci: Brignone record, non pensavo avrei mai vinto in discesa

"Se mi sto rendendo conto di quello che sto facendo in carriera? Sto iniziando, in realtà sono molto soddisfatta, ho ottenuto più di quello che avrei mai sognato di fare, non pensavo che avrei vinto anche in discesa". Federica Brignone scrive un altro pezzo della sua storia e a St. Anton centra anche il primo successo in carriera in discesa. Il 30esimo in coppa del mondo, consolidando il suo record di sciatrice italiana più vincente di sempre in Coppa del mondo (nonché unica in grado di vincere una Coppa del mondo generale).

"Non ho fatto una manche perfetta - dice ai microfoni di RaiSport - anche se sono riuscita a recuperare dai miei errori e finalmente ce l'ho fatta. Mi dispiace per Laura (Pirovano, ndr), si sarebbe meritata il podio". Sesta si è piazzata Lindsay Vonn, rientrata nel circuito a 40 anni. "Adesso non sono io la più vecchia - scherza la 34enne valdostana - lei è una grande, si vede che sta bene".