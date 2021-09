Caressa e Bergomi hanno raccontato alcuni divertenti aneddoti su Europei e Mondiali in Sudafrica durante il programma "Lui è peggio di me" con Panariello e Giallini

Fabio Caressa e Beppe Bergomi sono forse la coppia più conosciuta nel panorama dello sport in TV. Il duo ha accompagnato i tifosi di Sky durante tutti i grandi eventi da diversi anni a questa parte, compresi gli Europei 2021 in cui l'Italia è uscita vittoriosa. Gli interventi di Caressa e Bergomi nel salotto de "Il Club" spesso diventano veri e propri fenomeni social e spunto per meme e citazioni. La coppia ha lasciato per qualche ora Sky per intervenire come ospiti a "Lui è peggio di me", programma di Rai 3 condotto da Panariello e Giallini.

Caressa e Bergomi si confessano: "Europei? Troppo emozionato. A Dubai poi..."

Caressa e Bergomi hanno indossato i panni meno seriosi dei telecronisti sportivi e si sono lasciati andare a simpatici siparietti con Panariello e Giallini, il primo milanista e il secondo grande tifoso della Roma. Durante la trasmissione hanno anche raccontato alcuni curiosi aneddoti. Caressa, ad esempio, non ha subito abbracciato Bergomi dopo la finale degli Europei perché era troppo commosso e si è preso qualche minuto per piangere di gioia. "Il nostro è un grande rapporto d’amore, ma l’emozione ha giocato brutti scherzi", ha detto il telecronista. Nel 2010, invece, durante i Mondiali in Sudafrica Caressa ha raccontato di aver dormito con Bergomi a Dubai e di essere "rimasto con la copertina".