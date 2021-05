Champions: Guardiola in finale, Psg out. Verratti: "Arbitro mi ha mandato a.."

Champions, Psg out. Verratti: "Arbitro mi ha mandato a.."

Marco Verratti, al termine della semifinale di Champions League contro il Manchester City di Guardiola che ha visto il suo Psg eliminato, spiega: "Io nervoso nel finale? L'arbitro ha detto 'vaff...' a Paredes. Parliamo di rispetto, ma se lo diciamo noi calciatori sono tre o quattro partite di squalifica. Anche a me ha detto 'vaff...', due volte. Se lo faccio io magari mi becco dieci giornate". Il centrocampista del Paris Saint Germain ha però ammesso che il Manchester City ha meritato la vittoria e il passaggio del turno: "Ma noi dobbiamo essere soddisfatti del nostro percorso, abbiamo raggiunto una finale e una semifinale in due stagioni".

Manchester City, Guardiola: "Risultato incredibile, fortuna che non c'era Mbappé..."

Pep Guardiola raggiunge la terza finale di Champions League in carriera, la prima nella storia del Manchester City: "È un risultato incredibile. La nostra società ha investito tanto con i soldi, ma non solo. Ci ha sostenuto nei brutti momenti, per noi fare la nostra prima finale di Champions League è straordinario". E analizza la sfida con il Psg: Nel primo tempo loro hanno giocato meglio di noi, abbiamo avuto fortuna che Mbappé non ha giocato, sarebbe stato micidiale. Nel secondo tempo abbiamo accompagnato meglio l’azione e devo fare i complimenti a Mahrez. Siamo in finale dopo aver battuto una squadra che eliminato il Barcellona".

Manchester City PSG 2-0: tabellino

RETI: 11′, 63′ Mahrez (M).

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson sv; Walker 6,5, Ruben Dias 7, Stones 6,5, Zinchenko 6,5; De Bruyne 7,5 (dall’82’ Gabriel Jesus sv), Fernandinho 6,5, Gundogan 6,5; Mahrez 8, Bernardo Silva 6 (dall’82’ Sterling sv), Foden 7 (dall’85’ Aguero sv). All. Pep Guardiola 7,5.

PSG (4-2-3-1): Navas 6; Florenzi 6 (dal 75′ Dagba sv), Marquinhos 6, Kimpembe 5, Diallo 4,5 (dall’83’ Bakker sv); Herrera 5 (dal 62′ Draxler 5,5), Paredes 5,5 (dal 75′ Danilo sv); Di Maria 4, Verratti 6,5, Neymar 5; Icardi 4 (dal 62′ Kean 5). All. Mauricio Pochettino 5.

ARBITRO: Bjorn Kuipers (NED).

AMMONITO: Herrera (P), Verratti (P), Zinchenko (M), De Bruyne (M), Kimpembe (P), Danilo (P).

ESPULSO: 69′ Di Maria (P) per condotta violenta.