Champions League, Amazon sfida Sky per i diritti. E Rai-Mediaset...

CHAMPIONS LEAGUE, SKY TORNA IN CAMPO PER I DIRITTI TV

La Champions League 2020/2021 è partita con il sorteggio dei gironi (luci e ombre per Juventus, Inter, Atalanta e Lazio dalle urne), ma si guarda già oltre, in particolare al 2021/2024. Già perchè quest'anno scadano i diritti tv e da qui al 12 ottobre dovranno essere presentate le offerte vincolanti per il prossimo triennio. Sky, che trasmette la massima competizione europea per club, resta in prima fila per mantenere sui propri canali i match della Champions anche se pare difficile che abbia intenzione di confermare l'offerta da 270 milioni che aveva permesso alla pay tv di aggiudicarsi il bando precedente.

SERIE A, LE OFFERTE DEI FONDI ALLA LEGA CALCIO E LA PARTITA DEI DIRITTI TV

In queste settimane infatti sta entrando nel vivo anche la partita per le prossime stagioni di serie A che potrebbero essere più importanti nel flusso degli abbonamenti: la Lega Calcio dovrebbe aprire il bando d'asta entro novembre, prima verrà definita la questione sull'entrata dei fondi (con le offerte di CVC, Advent e Fsi da una parte e Bain Capital e Nb Renaissance dall'altra: business da circa 1,5 mld) nel 10% della media company della Serie A (società nella quale per l'appunto confluiranno i diritti tv delle partite del campionato italiano di calcio). Ad ogni modo, Sky cercherà di tenere il campionato di calcio, anche se pure in questo caso è difficile che confermerà la cifre (793 milioni) che avevano permesso al gruppo, ora controllato da Comcast, di vincere la precedente asta trasmettendo in esclusiva 7 match su 10 per ogni turno.

DIRITTI TV SERIE A, SKY E L'ESCLUSIVA: 'NON UN FATTORE ESIZIALE"

"Guardiamo con interesse alla nascita di una media company della Lega Calcio e all’ingresso dei fondi di investimento in questa nuova società. D’altronde è un progetto che nasce con l’obiettivo dichiarato di far crescere il calcio italiano e di portarlo di nuovo a essere uno dei più importanti e seguiti al mondo", ha detto in queste ore Maximo Ibarra amministratore delegato di Sky Italia a Prima Comunicazione. "Per noi l’importante è che i nostri clienti abbiano accesso al prodotto calcio. Ovviamente col tocco editoriale di Sky, che tutti conoscono e apprezzano da sempre e che vorremmo continuare a mettere in campo. Poi la maniera con cui si arriverà a questo e con quale modello, in regime di esclusiva o con meno esclusive, con quale interlocuzione formale e contrattuale, è un elemento importante ma complementare. I nostri clienti non si attendono necessariamente l’esclusiva, ma di avere quel prodotto con la personalizzazione e la qualità a cui li ha abituati Sky". Insomma, l'esclusiva non è un punto determinante nella partita ai diritti tv della serie A. "Se anche qualche operatore dovesse offrire il prodotto calcio, non sarebbe un fattore esiziale. Certo, più ne hai in esclusiva e meglio è. Ma non è la fine del mondo se lo stesso prodotto arriva anche da altre piattaforme".

DIRITTI TV CHAMPIONS LEAGUE: AMAZON, RAI E MEDIASET IN CAMPO. NETFLIX PENSA ALLA SERIE A

Tornando alla Champions League, Mediaset e la Rai sono pronte a scendere in campo, visti gli ottimi ascolti tv del pallone in chiaro. La tv di viale Mazzini tra l'altro punta a confermare i diritti della Coppa Italia, che hanno dato ottimi riscontri.

Attenzione a Dazn che trasmette 3 match della serie A e punta ad allargarsi al grande calcio europeo e a Tim. Ma la grande novità potrebbe essere rappresentata da Amazon. Il colosso made in Usa all'estero è già sceso in campo e trasmette alcune partite di Premiere League e Bundesliga. Ora medita di fare il grande colpo anche in Italia con la Champions League (e non è escluso che cerchi di andare in gol anche con il campionato italiano). Infine Eurosport (gruppo Discovery) che sta valutando attentamente il dossier. Netflix invece si è chiamato fuori dalla partita per la Champions League, mentre potrebbe pensare ai diritti della SerieA.