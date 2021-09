Champions League, Juve-Chelsea: ironia social tra Rabiot, Chiesa e il pullman

Champions League, Juve-Chelsea: social scatenati su Rabiot, lo scatto di Chiesa e la difesa impenetrabile paragonata al pullman dei bianconeri

Dopo la delusione delle squadre milanesi ieri è stata una grande giornata per il calcio italiano in Champions League. L'Atalanta batte 1-0 lo Young Boys con gol di Pessina ma soprattutto la Juventus ha sconfitto in casa i campioni in carica del Chelsea con rete di Chiesa all'inizio della ripresa. I bianconeri ora sono primi nel Girone H a 6 punti proprio davanti ai londinesi. Al terzo posto lo Zenit San Pietroburgo, che ha travolto il Malmoe 4-0.

Come spesso succede quando gioca la Juventus, però, sui social network come Twitter e Instagram sono comparsi centinaia di meme e commenti ironici sulla partita. I più beccati sono Rabiot e Szczesny, che nelle precedenti partite non avevano espresso un gioco all'altezza delle aspettative dei tifosi, e Cuadrado, reo secondo gli antagonisti dei bianconeri di essere un cascatore. Grandi elogi invece per Chiesa, paragonato al cartoon Beep Beep per la sua velocità, e per la difesa della Juventus in generale. Il muro costruito dalla squadra di Allegri (16 tiri totali di cui uno in porta e 74% di possesso palla per il Chelsea) è stato paragonato al pullman che accompagna la squadra all'Allianz Stadium.