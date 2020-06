Champions League, le Final Eight a Lisbona. Europa League in Germania

Le Final Eight di Champions a Lisbona, le partite che mancano di Europa League in Germania. Manca ancora l'ufficialità. Il Comitato Esecutivo dell'Uefa si riunirà mercoledì 17 giugno, ma lo scenario che si profila per quanto riguarda la conclusione delle coppe europee è ormai definito. Tutte le partite concentrate nella stessa città e finalissima che dovrebbe essere giocata nella capitale portoghese probabilmente il 23 agosto 2020. Istanbul, che era la sede designata per l'ultimo atto della Coppa dalle grandi orecchie, lo ospiterà invece nel 2021.

L'Europa League

Le Final Eight di Europa League invece verranno ospitate in quattro città della Germania: Duisburg, Gelsenkirchen, Düsseldorf e Colonia. Inter-Getafe e Roma-Siviglia, uniche sfide di cui non si era disputata nemmeno la gara d'andata, si giocheranno in gara secca. La Supercoppa Europea infine si terrà a Budapest.