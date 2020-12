Champions, prima donna arbitro. Frappart dirigerà Cr7 in Juventus-Dinamo Kiev

Stephanie Frappart entra nella storia del calcio. Sarà lei il primo arbitro donna per una partita di Champions League. La francese, tra poco 37enne, è stata designata per il match di mercoledì Juventus-Dinamo Kiev, valida per la quinta giornata della fase a gironi. E' lei - si legge sul Corriere della Sera - l’arbitro donna che sta abbattendo tutti i tabù. Dopo la finale di Supercoppa europea del 2019 Liverpool-Chelsea, Frappart sarà alla testa di un team arbitrale di connazionali tutto al maschile allo Stadium: Hicham Zakrani et Mehdi Rahmouni assistenti, Karim Abed quarto uomo e Benoit Millot e Willy Delajod al Var.

Chi la conosce, e la designa, - prosegue il Corriere - parla un gran bene di lei. "È uno dei direttori di gara più validi d’Europa e del mondo" dice Roberto Rosetti, presidente della commissione arbitri della Uefa. Radio-spogliatoio conferma: Frappart ha superato tutte le prove maschili, riportando nel temutissimo Test di Cooper (12’ di corsa coprendo la massima distanza possibile) risultati al top. Poiché ciò che conta, alla fine, è il giudizio del campo, vale la pena ascoltare ciò che disse di lei Jurgen Klopp, vincitore di quella Supercoppa finita 7-6 ai rigori: "Avevo promesso a mia madre di aiutarla, sennò mi avrebbe rimproverato, ma non ce n’è stato bisogno. Era ora che fosse una donna ad arbitrarci". Né mamma né poliziotta, mai indecisa, sempre pronta al dialogo con i giocatori. "Spero di essere d’esempio per le ragazzine".