Chi è Gonçalo Ramos, sostituto di Ronaldo: lo "stregone" che ha fatto 3 gol in Portogallo-Svizzera

Gonçalo Ramos tripletta in Portogallo-Svizzera con Cristiano Ronaldo in panchina

Cristiano Ronaldo in panchina per scelta tecnica (o meglio punizione dopo che CR7 aveva preso male la sostituzione con la Corea del Sud)? E il suo sostituto, Gonçalo Ramos, dà ragione al ct del Portogallo Fernando Santos: 3 gol nel 6-1 contro la Svizzera che vale la qualificazione ai quarti di finale dei Mondiali di calcio in corso in Qatar. Aspettando la sfida contro il Marocco dei miracoli (eliminato il Belgio di Lukaku nel girone e la Spagna di Luis Enrique agli ottavi di finale), andiamo a scoprire chi è Gonçalo Ramos, il calciatore che ha giocato nel Portogallo al posto di CR7 stupendo tutto il mondo con la sua tripletta.

Chi è Gonçalo Ramos, sostiuto di Ronaldo in Portogallo-Svizzera. Lo "stregone" predestinato del Benfica

Gonçalo Ramos è l'attaccante del Benfica: un centravanti classe 2001 con ottime doti tecniche e fisiche. Soprannome ufficiale decisamente affascinante: "Feiticeiro de Olhão", lo stregone. Gli venne dato nel settore giovanile del Benfica, quando aveva fortuna nei rimpalli. L'esultanza? Ricorda quella di Piatek: mima due pistole dopo i gol. "Mio padre mi diceva che dovevo trovare una mia esultanza distintiva. Ho provato il gesto delle pistole e quello stesso giorno ho segnato".



Gonçalo Ramos (Lapresse)



Gonçalo Ramos, capocannoniere in Youth League col Benfica e scarpa d'oro nel Portogallo Under 19

Gonçalo Ramos è nato a Olhão nel sud del Portogallo. Papà Manuel è un ex calciatore che ha molto consigliato il figlio nel corso della sua carriera: dopo aver giocato nella squadra della sua citta, l'Olhanense, tra il 2009 e il 2011, è passato al CB Loulé (due anni). Poi nel 2013 il grande salto: lo prende il Benfica nelle sue giovanili. Nelle prime stagioni Gonçalo Ramos gioca trequartista, poi avanza sempre più il suo raggio d'azione. Il 13 gennaio 2019 debutta con il Benfica B (contro il Braga) e con il Portogallo U19 conquista la finale all'Europeo di categoria in Armenia (persa contro la Spagna) dove segna quattro gol per lui (uno all'Italia) e vince la scarpa d'oro. Il 1° dicembre il primo gol da pro, contro il Mafra. Nella stagione 2019/2020 mostra il suo talento in Youth League (la Champions League primavera) dove trascina in finale il Benfica (persa con il Real Madrid) e vince il titolo di capocannoniere a pari merito con Roberto Piccoli dell'Atalanta (8 reti per entrambi).

Chi è Gonçalo Ramos: attaccante predestinato del Benfica

Il 21 luglio 2020 Gonçalo Ramos debutta in prima squadra: entra al posto di Pizzi all'85° nel match sul campo dell'Aves e segnando una doppietta in 6 minuti. Un predestinato. Nella stagione 2020-2021 gioca un po' nella squadra B del Benfica (11 gol in 12 partite) e un po' in quella maggiore. Nella stagione successiva diventa titolare in prima squadra: 46 presenze e 8 gol, uno ad Anfield contro il Liverpool in Champions League. Con la partenza della stella Darwin Nunez (alla corte di Klopp la scorsa estate) passa da seconda punta ad attaccante centrale e i risultati si vedono. Quest'anno siamo a 14 reti in 21 match tanto da convincere Santos alla convocazione a settembre in Nations League e poi a farlo debuttare con la nazionale portoghese (dopo 14 gol in 18 presenze con l'Under21) nell'amichevole pre-Mondiale contro la Nigeria dove va subito in gol. E ora la tripletta alla Svizzera in Qatar, con Cristiano Ronaldo in panchina...