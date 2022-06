Chi è Paolo Banchero, italiano prima scelta al Draft Nba (ad Orlando). Quei complimenti di Lebron...

Paolo Banchero prima scelta draft Nba (agli Orlando Magic). Chi è il nuovo campione del basket italiano

Paolo Banchero è stato scelto per primo al draft Nba e giocherà per gli Orlando Magic. Il ventenne nato a Seattle (ala grande di 2,08, straripante fisicamente, talento e versatilità offensiva abbinati a una buona tenuta difensiva) proviene dal college di Duke. Mamma Rhonda Smith ha giocato a pallacanestro per Washington, (migliore realizzatrice all-time nella storia dell’ateneo e scelta al Draft del 2000 della WNBA), papà Mario ha giocato a football al college (per i Washington Huskies, il luogo dove ha conosciuto Rhonda), poi ha lasciato lo sport e aperto una macelleria che vende insaccati italiani a Seattle. Gli avi delle famiglia Banchero sono originari dell’Emilia Romagna e alcuni sono ancora in Liguria. Paolo ha ottenuto la cittadinanza italiana nel 2020: "Sono orgoglioso delle mie radici, amo l'Italia. Giocherò con la nazionale italiana. Non quest'estate ma la prossima", ha detto più volte. E la speranza di tutti è che in futuro possa davvero diventare un'arma in più per la squadra allenata dal ct Gianmarco Pozzecco. È la seconda volta nella storia in cui un italiano viene scelto per primo al draft, dopo Andrea Bargnani nel 2006.

Paolo Banchero prima scelta Nba. Qui complimenti da Lebron James a novembre...

Paolo Banchero a novembre aveva iniziato in modo super la sua avventura in Ncaa realizzando 22 punti nella vittoria di Duke contro Kentucky al Madison Square Garden. Un esordio che colpì anche sua Maestà LeBron James, che nelle sue storie di Instagram aveva esaltato il classe 2002 che nella foto da lui postata indossava le LeBron 11. “Paolo vibez! 11’s go crazy! E in ogni caso, è davvero forte! Seattle ha trovato un altro campione”, le parole del Prescelto. “Non ci credo, Bron mi ha messo in una storia! Scusate ma lasciatemi essere un fan per un secondo, è il mio GOAT dico davvero!”, la risposta su Twitter di Banchero.

Paolo Banchero numero 1 al Draft Nba: scelto dagli Orlando Magic

L'italiano Paolo Banchero, nato a Seattle, e' stato selezionato al numero uno nel Draft Nba per scegliere i futuri talenti. A sceglierlo sono stati gli Orlando Magic. Il talento di 19 anni era dato tra i primi tre, in direzione Houston Rockets, ma negli ultimi giorni erano aumentate le voci su un possibile passaggio al numero uno. Cosi' e' stato. Quando il commissioner Adam Silver ha chiamato il suo nome, Banchero si e' portato le mani sul viso, emozionato, ed e' salito sul palco per ricevere il saluto del commissioner.

Paolo Banchero, prima scelta al drarf Nba. "Non ci riesco a credere"

"Non riesco a credere a quello che è appena successo. Non avrei mai pensato che potesse succedere, è incredibile, e ora sono davvero senza parole". Così Paolo Banchero dopo essere stato scelto per primo al draft Nba dagli Orlando Magic. Il prodotto di Duke ringrazia per primo coach Mike Krzyzewski, "la persona che mi ha fatto diventare uomo, in un anno passato lontano da casa, lontano dalla mia famiglia. Mi ha ripreso quando dovevo essere ripreso, mi ha incoraggiato quando ho fatto bene: gli devo tanto". Poi, alla prima conferenza stampa da giocatore Nba, aggiunge: "Voglio portare una mentalità vincente, una grande etica del lavoro, sono pronto a mettermi al lavoro coi miei nuovi compagni. Non potrei essere più contento di essere un membro degli Orlando Magic. Questo è uno dei momenti più belli della mia vita, sono felicissimo". Se la prima chiamata assoluta è stata una sorpresa per molti, tra questi molti si può tranquillamente inserire anche Banchero stesso: "Cinque minuti prima della scelta il mio agente mi ha detto 'Tieniti pronto a tutto', anche se non era ancora sicuro di nullo. Poi, 20-30 secondi prima che la chiamata arrivasse, il commissioner è passato dal mio tavolo e mi ha detto: 'Congratulazioni'". E così il prodotto di Duke ha saputo che avrebbe sentito il suo nome pronunciato per prima. Le idee sul suo futuro nella lega sembra averle chiare: "Voglio essere un leader per i Magic, ma voglio farmi accettare dai miei compagni, voglio imparare da loro". Così come chiare sono anche le aspettative: "Mi aspetto di avere una grande annata, ci saranno alti e bassi, non andrà sempre tutto benissimo ma ho fiducia in me".

Banchero prima scelta al draft Nba. Con lui anche Gabriele Procida e Matteo Spagnolo

Italia grande protagonista nel draft Nba, oltre a Paolo Banchero selezionato al numero uno dagli Orlando Magic, altri due azzurri sono stati scelti: Gabriele Procida e Matteo Sapgnolo. Procida, 20 anni, che ha giocato nell'ultimo anno alla Fortitudo Bologna, è stato selezionato (scelta numero 36) dai Detroit Pistons, che hanno utilizzato una scelta di Portland acquisita in precedenza. Possibile che Procida non tenti subito il salto Nba, ma voglia ancora maturare in Europa. Spagnolo, 19 anni, che ha disputato l'ultima stagione con la maglia della Vanoli Cremona, è stato invece scelto (al numero 50) dai Minnesota Timberwolves. Anche il giovane pugliese dovrebbe aspettare ad attraversare l'oceano, visto che è più probabile il riscatto da parte del Real Madrid che detiene i suoi diritti.