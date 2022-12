Chi è Stephanie Frappart, prima donna arbitro ai Mondiali: Costa Rica-Germania storica a Qatar 2022

Stephanie Frappart prima donna arbitro ai Mondiali di calcio maschili

Stephanie Frappart nella storia: Germania-Costa Rica di Qatar 2022 è la prima partita nella storia dei Mondiali di calcio maschili diretta da una donna arbitro. Ma la 39enne direttrice di gara francese è arrivata a questa designazione ("Quando l'ho scoperto, l'emozione è stata enorme, non me l'aspettavo, sono molto orgogliosa di rappresentare la Francia ai Mondiali", ha detto) dopo una lunga gavetta che l'ha già vista arbitrare ai Mondiali di calcio, ma femminili (2015) e alle Olimpiadi di Rio de Janeiro 2016 (sempre match di donne: Canada-Australia e Brasile-Sudafrica)

Chi è Stephanie Frappart, prima donna arbitro ai Mondiali di calcio maschili. L'aneddoto su Guardiola

Stephanie Frappart è diventata arbitro internazionale per la FIFA nel 2009. Papà operaio, mamma assistente materna, due fratelli che hanno iniziato la carriera da arbitro, ma poi hanno smesso. Lei invece ha giocato a calcio, poi a 18 anni la scelta che le ha cambiato la vita. Nel 2014 è stata la prima donna ad arbitrare una partita di calcio maschile della Ligue 2 tra Niort e Brest. Nel corso di un match tra Dijon-Clermont, un calciatore le chiese: «Devo chiamarla monsieur ou madame?». La Frappart: «A cosa pensi che assomigli?».

Chi è Stephanie Frappart, prima donna arbitro ai Mondiali: Supercoppa, Champions League con la Juventus, una carriera al top

Nel 2018 un altro traguardo importante per Stephanie Frappart: è stata l'arbitro della finale del Mondiale femminile Under-20 tra Spagna e Giappone. L'anno dopo, il 28 aprile 2019 è diventata la prima donna ad arbitrare un match di serie A, o meglio Ligue 1, quello tra Amiens-Strasburgo (0-0). Il mondo del calcio ha poi applaudito Stephanie Frappart quando il 14 agosto 2019 è diventata la prima arbitro di una finale di Supercoppa UEFA di calcio maschile in occasione di Liverpool-Chelsea giocata alla Vodafone Arena di Istanbul. La premessa per il suo esordio in Europa League (Leicester City-Zorja il 22 ottobre 2020).



Stéphanie Frappart (Lapresse)



Qualche settimana dopo Stephanie Frappart è diventata la prima donna ad arbitrare una partita di Champions League in occasione della sfida tra Juventus e Dinamo Kiev. Agli Europei 2020 vinti dall'Italia è stata invece designata come quarto ufficiale. Il 7 maggio 2022 dirige la finale di Coppa di Francia tra Nantes e Nizza.

E ora Germania-Costa Rica dei Mondiali in Qatar, in un 2022 che ha visto invece per l'Italia la prima donna arbitro (Maria Sole Caputi) scendere in campo in Serie A, sognando un giorno, magari ai Mondiali 2026 di seguire le orme di Stephanie Frappart.