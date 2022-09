Maria Sole Ferrieri Caputi prima donna arbitro in serie A: (quasi) ufficiale

Maria Sole Ferrieri Caputi è a un passo dal diventare la prima donna arbitro in serie A. Il suo esordio come fischietto del massimo torneo calcistico italiano non è ancora ufficiale, ma ci siamo quasi. Il designatore Rocchi (che in queste ore è protagonista al social Football summit 2022 allo stadio Olimpico di Roma) dovrebbe essere, salvo colpi di scena, domenica prossima.

Maria Sole Ferrieri Caputi prima donna arbitro in serie A: Sassuolo-Salernitana o Verona-Udinese?

La notizia è tanto bella quanto (abbastanza) sorprendente, perché Maria Sole Ferrieri Caputi sta bruciando i tempi per diventare la prima donna arbitro di serie A rispetto alla tabella di marcia stabilita ad inizio stagione. Quale match dirigerà? Qua c'è ancora qualche dubbio, ma dovebbe essere domenica pomeriggio e dunque Sassuolo-Salernitana. L'ipotesi B porta invece a Verona-Udinese, posticipo del lunedì.

Chi è Maria Sole Ferrieri Caputi, prima donna arbitro in serie A

Maria Sole Ferrieri Caputi (Lapresse)



Maria Sole Ferrieri Caputi ha sin qui arbitrato 23 gare in C, 3 in serie B (Modena-Frosinone alle 20 e 45 di domenica 14 agosto), una coppa Italia e, poche settimane fa, la Partita del Cuore allo stadio di Monza. Sarà arbitro al Mondiale Under 17 in India (11-30 ottobre), voluta da Pierluigi Collina: ecco perché o viene chiamata in questo turno ad arbitrare in Serie A, oppure il suo debutto slitterebbe quasi certamente nel 2023, dopo il Mondiale di calcio in programma in Qatar dal 21 novembre al 18 dicembre 2022. Ha già diretto un incontro con squadre di serie A in campo, ma è stato in Coppa Italia a dicembre 2021 in occasione di Cagliari-Cittadella, sedicesimo di finale in cui diresse con autorevolezza (tre cartellini gialli e tre gol annullati, uno con la correzione del Var). Maria Sole Ferrieri Caputi è nata il 20 novembre 1990 a Livorno: oltre a essere arbitro lavora a Bergamo in un centro studi di diritto del lavoro (fondazione Adapt) e all'Università come ricercatrice. E' dottoressa in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali all'università di Pisa, ha conseguito anche la laurea magistrale in Sociologia all'Università di Firenze.

Maria Sole Ferrieri Caputi sulle orme di Stéphanie Frappart, donna arbitro internazionale

La francese Stéphanie Frappart è arbitro internazionale dal 2019: è stata la prima donna ad arbitrare una partita di calcio maschile (in Ligue2, nel 2014), la prima a dirigere una finale di Supercoppa UEFA (2019, Liverpool vs Chelsea), la prima ad arbitrare in Champions League (2020, Juventus vs Dinamo Kiev), la prima a venire scelta per un Europeo (2020, come quarto ufficiale). Con la ruandese Salima Mukansanga e la giapponese Yoshimi Yamashita, Stéphanie Frappart è nella lista dei 36 arbitri che scenderanno in campo in Qatar in occasione della Coppa del Mondo che si svolgerà tra novembre e dicembre. E noi italiani ora possiamo sognare di vedere Maria Sole Ferrieri Caputi magari convocata per i prossimi Mondiali che si disputeranno nel 2026 tra Usa, Canada e Messico.