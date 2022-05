Arbitri, ecco la sociologa Ferrieri Caputi, prima donna a fischiare in Serie A

Ferrieri Caputi dirigerà in Serie A: "Non chiamatemi arbitra"

Il campionato di calcio di Serie A si è appena concluso con lo scudetto assegnato al Milan, che ha avuto la meglio sull'Inter per soli due punti di differenza. Ma si pensa già alla prossima stagione e una delle più grosse novità arriva dalla squadra degli arbitri. Nel prossimo campionato, quasi sicuramente - si legge sul Corriere della Sera - ci sarà per la prima volta nel massimo campionato italiano una donna arbitro. Il retroscena arriva diritto dritto da Coverciano, dove ieri s’è tenuto un prezioso incontro fra i fischietti e la stampa, fortemente voluto dal presidente Alfredo Trentalange, che con la sua governance sta dando una svolta sotto l’aspetto comunicativo e non solo. Il numero uno dell’Aia tiene a precisare che, se davvero nel campionato 2022/23 ci sarà l’esordio di un arbitro donna, "sarà per merito e non per privilegio".

Anche perché - prosegue il Corriere - Maria Sole Ferrieri Caputi, 32 anni, l’indiziata numero uno, non ha alcun bisogno di quote rosa per farsi largo fra i maschi: i suoi parametri, assicurano i vertici, sono eccellenti. E se continua così, confermano, il gran debutto è vicino, vicinissimo. È una predestinata, Maria Sole. Nel dicembre di un anno fa è stata la prima donna a dirigere (benissimo) una squadra di Serie A, il Cagliari, ma era Coppa Italia, sedicesimi di finale. "Non chiamatemi arbitra, ma arbitro. Novanta volte su cento quando mi dicono arbitra è per sottolineare che sono una donna. Ha personalità e idee chiare, questa livornese laureata in Sociologia che nella vita si divide fra il calcio e l’impiego a Bergamo in un centro studi di diritto del lavoro.

