Chi è Leonardo Tano, figlio di Rocco Siffredi star dell'atletica leggera

Leonardo Tano, chi è il figlio di Rocco Siffredi giovane talento dell’atletica

Il figlio di Rocco Siffredi? E' un talento dell'atletica leggera. Leonardo Tano, magari non vincerà mai un'Olimpiade, ma nello sprint a ostacoli ci sa decisamente fare. "Ha preso tutta la mia tenacia. Ma in un altro ambito. Lui usa molto di più la testa, diciamo", ha detto sorridendo Rocco parlando a Repubblica del suo secondogenito.

Leonardo Tano è il figlio minore di Rocco Siffredi e Rozsa Tassi e nelle scorse ore ha fatto parlare di sè per la vittoria nel meeting indoor di Ancona sui 60 ostacoli, corsi in 7''87 secondi. Un buon tempo, migliorando il suo personale di sei centesimi: la migliore prestazione dell'anno in Italia sin qui, pur se ancora lontano dai 7’’51 di Paolo Dal Molin.

Leonardo Tano, il figlio di Rocco Siffredi tra atletica leggera, Master e moda

Tesserato per l'Atletica Meneghina ma con licenza ungherese, Leonardo Tano infatti ha già militato nella nazionale magiara al Festival Olimpico della gioventù europea di Tbilisi, nel 2015, dove ha chiuso al nono posto. Lo scorso anno corse i 60 ostacoli a Parma in 7''93 secondi, mentre sui 110hs ha stampato un 14.06. Il personale sui 60 metri è di 7’’24 e 11’’66 sui 100 metri. Il figlio di Rocco Siffredi pratica anche il salto in alto dove ha un 2.02 come best. Non è comunque la sua specialità preferita, avendo un problema alla caviglia della gamba di stacco, compromessa da un incidente in motorino. Leonardo Tano oltre all'atletica leggera e alla laurea in ingegneria meccanica (a Budapest con Master al Politecnico di Milano) è anche modello: posa e sfila per diversi brand di intimo maschile.