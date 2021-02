Chiara Nasti e Nicolò Zaniolo: amore, tatuaggio e foto di coppia

Chiara Nasti e Nicolò Zaniolo: è amore

Nicolò Zaniolo e Chiara Nasti stanno insieme. Il centrocampista della Roma e l'influencer napoletana (1,8 milioni di follower) hanno pubblicato una foto social che ufficializza il loro amore. Chiara Nasti ha pubblicato su Instagram la prima foto dei due novelli, ricondivisa subito dal centrocampista della Roma.

Nicolò Zaniolo e Chiara Nasti (Instagram)



Chiara Nasti e Nicolò Zaniolo: il tatuaggio e quelle rose di San Valentino

I due sono andati anche dal tatuatore insieme. Nicoló Zaniolo (che presto diventerà papà di Tommaso, il bambino che la sua ex Sara Scaperrotta porta in grembo) si è fatto disegnare sul petto un cuore trafitto da una freccia, immagine postata da Chiara Nasti in cui non si vede la faccia del calciatore, poco dopo ha condiviso lo scatto per l'appunto lo scatto dei due insieme sorridenti. Gli indizi sul loro amore erano nati a San Valentino quando la bellissima influencer napoletana aveva pubblicato un mazzo di rose rosse con al centro delle rose bianche che formano il numero 22 (il numero di maglia di Zaniolo).

Tatutaggio Zaniolo (Instagram Chiara Nasti)



Zaniolo al lavoro: Roma e Nazionale italiana lo aspettano

Intanto Nicolò Zaniolo è al lavoro per tornare in campo entro la fine di aprile: il gioiello della Roma ha battuto il Covid e ripreso ad allenarsi a Trigoria per recuperare dall’infortunio al ginocchio. Con il sogno di essere protagonista con la nazionale italiana di Roberto Mancini agli Europei di giugno