Chiara Nasti e Zaccagni, arriva l'annuncio dell'influencer!

Chiara Nasti e Zaccagni si sposano a giugno 2023

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni si sposano. I gossip sui fiori d'arancio dell'influencer con il campione della Lazio sono confermati. "Pensate di sposarvi?", ha chiesto un follower. "Volevamo tenere la notizia più riservata possibile realtà, ma oggi leggo che è su tutti i giornali. Comunque si, a giugno ci sposiamo", la conferma di Chiara Nasti nel corso di una breve Q&A su Instagram.

Chiara Nasti e Zaccagni , la nascita del figlio Thiago a novembre 2022

Insomma, matrimonio nel 2023 per Chiara Nasti e Zaccagni dopo che il 2022, a metà novembre, aveva portato la gioia della nascita del figlio Thiago: "A volte diamo per scontato i doni che ci da la vita! Non ho mai provato - aveva scritto il calciatore della Lazio su Instagram pochi minuti dopo la conclusione del parto - un'emozione così grande, quando ti ho visto uscire piccolino mio mi hai fatto esplodere il cuore di gioia! Grazie amore mio".

"Benvenuto amore di mamma e papà. Ti amiamo da morire!", le parole che aveva invece posta mamma Chiara Nasti.