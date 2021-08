Chievo: Sergio Pellissier rifonda la società veronese e riparte dai dilettanti

Sergio Pellissier, ex attaccante e capitano del Chievo dei miracoli, ha fondato la nuova società, che si chiamerà FC Chievo 1929 e partirà dai dilettanti

Dopo l'esclusione dell'AC Chievo Verona dai campionati professionistici per inadempienze tributarie, l'avventura gialloblu riparte dai campionati professionistici. Sergio Pellissier, già capitano della squadra di Luca Campedelli, ha fondato una nuova società chiamata FC Chievo 1929, che ha ricevuto l'affiliazione alla FIGC.

Non potendo iscriversi alla Serie D, la nuova squadra dovrà ripartire dai dilettanti: "Non conta da dove, ma è fondamentale ripartire - ha detto Pellissier a L'Arena di Verona - Terza, seconda categoria o dove sarà possibile. Magari trovando anche la possibilità di avvicinarmi ad altre realtà già esistenti. Iniziare dalla Serie D sarebbe stato il top. Un passo sotto il professionismo, per provare poi a fare subito un balzo in avanti".

In un'intervista a Repubblica, Luca Campedelli ha invece espresso la sua rabbia per quello che considera un trattamento impari, rispetto ad altre squadre: "In Europa siamo fra i club messi meglio. Il Barcellona ha un miliardo di debiti. L’Inter ha vinto il campionato pagando in ritardo gli stipendi. Io i giocatori li ho pagati fino a maggio, poi a giugno è scoppiata la bufera".

"Il calcio mi ha deluso. Non riesco più a guardare una partita", ha aggiunto Campedelli, che pure attende il ricorso al Consiglio di Stato, che potrebbe consentire all'AC Chievo Verona di iscriversi "in soprannumero" al campionato di Serie B.