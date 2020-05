Ciclismo, Armstrong: "Dopato a 21 anni, il cancro forse per colpa dei farmaci"

Ciclismo, Armstrong: "Dopato già a 21 anni, ma avrei vinto lo stesso"

Lance Armstrong torna a parlare nel corso di un documentario sulla sua vita che andrà in onda su Espn. Il campione texano, squalificato a vita per doping nel 2012 e privato a tavolino della vittoria di 7 Tour de France, ha più volte ammesso di aver assunto sostanze dopanti in carriera. Ma la notizia è quella che molti sospettavano: cioè che i farmaci assunti potrebbero aver provocato il cancro da cui Lance è riuscito a guarire. “Non posso sapere con certezza se c’è un legame tra le due cose, ma certamente non posso escluderlo - ha raccontato -. L’unica cosa che dirò è che l’unica volta nella mia vita che ho fatto uso dell’ormone della crescita è stato proprio nel 1996. Già nella mia prima stagione da professionista assumevo il cortisone, ma l’Epo era di un altro livello”.

"Avrei vinto lo stesso"

Parole infine sulle vittorie in carriera poi tolte, Armstrong ribadisce quella che è una convinzione anche di alcuni addetti ai lavori: “Non voglio trovare scuse, ma a quell’epoca tutti assumevano farmaci, facevo parte di un sistema. E avrei vinto ugualmente”.