Ciclismo, tragedia al Giro d'Austria, muore Andrè Drege

Tragedia al Giro d'Austria, muore il ciclista Andrè Drege

Tragedia nella penultima tappa del Giro d'Austria di ciclismo. Il ciclista professionista norvegese Andrè Drege di 25 anni è morto nel corso della discesa dal Grossglockner. La tappa da Sankt Johann a Kals nel Tirolo orientale è stata vinta dall'italiano Filippo Ganna. La cerimonia di premiazione è stata annullata a causa del tragico evento. L'italiano Diego Ulissi guida la classifica generale.

Drege, nato il 4 maggio del 1999 ad Alesund in Norvegia, in questa stagione aveva vinto in Grecia la 'South Aegean Tour' e l''International Tour di Rodi' ed era portacolori del Team Coop-Repsol. Secondo una prima ricostruzione, Drege è caduto durante la tappa più importante del Giro d'Austria, la penultima di 151 chilometri da Sankt Johann a Kals.

L'incidente si è verificato ad Heiligenblut nella discesa dal Grossglockner, la montagna più alta d'Austria sita a 3.798 metri. Sul traguardo di Kals vittoria dopo 4 ore 09' minuto per il campione del mondo a cronometro, l'italiano Filippo Ganna (Ineos) che ha battuto in volata il connazionale e il leader del Giro d'Austria, Diego Ulissi (Uae).

Drege è il terzo ciclista professionistico a perdere la vita in gara. Il 16 giugno dello scorso anno perse la vita nel corso del 'Tour de Suisse' lo svizzero Gino Mader di 26 anni, caduto durante la discesa dal passo Albula. Il successivo 22 luglio, Jacopo Venzo, 17 anni di Cartigliano nel Vicentino, morì all'ospedale di Linz a seguito delle gravi lesioni riportante nella caduta dal Mistelbacher Berg durante il Giro dell'Alta Austria juniores.