Ciclista "medaglia d'oro" di OnlyFans: così Alexandra si paga le Olimpiadi 2024! FOTO

Alexandra Ianculescu, da pattinatrice olimpionica a ciclista. Sogno Olimpiadi 2024 grazie a OnlyFans

Alexandra Ianculescu sogna le Olimpiadi di Parigi 2024 dopo aver fatto quelle invernali del 2018 a Pyeongchang nel pattinaggio. Oggi l'atleta ha cambiato sport (ciclismo) e nazione (dal Canada alla Romania, sua patria d'origine), ma l'ambizione è la stessa, anzi raddoppia: essere protagonista nell'evento più bello e importante dello sport mondiale. E riuscire a farlo in due edizioni e due discipline differenti sarebbe un primato quasi unico. Nel frattempo ha aperto un account su Onlyfans che le permette di allenarsi serenamente e potersi concentrare sul sogno olimpico. "Ho sempre amato andare in bicicletta. Nel 2018 ho provato il ciclismo su pista per la prima volta e me ne sono totalmente innamorata, è stato un abbinamento naturale fatto in paradiso. Ed è stato facile da fare, perché avevo la forza del pattinaggio. Ogni volta che spingevo superavo le altre e quindi mi sono completamente appassionata. Ho delle aspettative? Certo, ce l'hanno tutti".

Alexandra Ianculescu: "Account OnlyFans per pagarmi il ciclismo"

"Ho creato un account su OnlyFans nel 2021 – le parole della ciclista ed ex pattinatrice Alexandra Ianculescu al Daily Star – Mi sta aiutando per pagare l'affitto e la spesa, coprire le bollette del ciclismo. Qualcuno all'epoca mi suggerì: ‘Perché non apri semplicemente un profilo su OnlyFans e crei un dietro le quinte di quello che fai? Visto che già pubblichi comunque foto di te in bikini, puoi farti pagare per quello'. Io ho reagito tipo: ‘Seriamente, la gente paga per questo?'. Mi piace il mio corpo, lo avrei pubblicato comunque, così ho detto: ‘Mi concedo un mese e vedo come va'. Ed è stato pazzesco!".

Poi a novembre, in un post su Instagram Alexandra Ianculescu ha spiegato le motivazioni di diventare una stella su Onlyfans. "L'estate scorsa ho deciso di aprire questo account poiché continuavo a ricevere un'incredibile quantità di like sulle foto di bikini e le persone suggerivano di venderle su questa piattaforma. Ho pensato che fosse il più grande scherzo e non volevo essere vista come qualcuna che era nota per la vendita di ‘scatti di bikini', considerando che ho lavorato così duramente come atleta, ho lavorato duramente per avere un'istruzione, parlare più lingue e amare veramente l'immagine di me stesso che ho creato e rispettato".

Alexandra Ianculescu star da medaglia d'oro su OnlyFans: viaggi, moto e auto dei miei sogni

E ancora: "Detto questo, dopo aver fatto tanti soldi nel mio primo mese lì, la cosa ha cambiato totalmente la mia vita in meglio – aveva spiegato la ciclista Alexandra Ianculescu – Mi piace allenarmi a tempo pieno ora, concedermi viaggi in posti in cui non avrei mai sognato di andare, comprare le moto dei miei sogni, risparmiare per l'auto dei miei sogni, e potermi divertire in un modo in cui non devo sacrificare la mia vita di atleta per svolgere tre lavori part-time come facevo in passato, mentre inseguo i miei sogni olimpici. Prima mi interessava quello che pensavano le persone, ma poi ho capito che le loro opinioni non pagano le mie bollette, quindi continuerò ad avere OnlyFans e a usarlo al massimo, perché mi piace quanto mi sono sentita a mio agio nel mio corpo e come ho imparato ad amarmi in un modo diverso".

Sport e gossip leggi anche

Elodie senza trucco (e filtri): foto pazzesche! E con Iannone al ranch di Valentino Rossi...

Elisabetta Gregoraci show: gol col Milan. E scollatura-spacco.. "jungle". FOTO