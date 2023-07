Clima, altro che vernici sui muri: l'attivismo che funziona passa per lo sport

Diamond League, la protesta estrema degli attivisti del clima. Beffato l'italiano Sibilio

Altro che vernici sulle opere d'arte: l'attivismo climatico (che funziona) ora passa per le grandi manifestazioni sportive. Gli attivisti vogliono fare di tutto per farsi notare e l'ultima trovata ha decisamente colpito nel segno. Tre ambientalisti, infatti, hanno invaso la pista durante la gara dei 400 metri ostacoli della Diamond League a Stoccolma. I giovani si sono sistemati lungo il rettilineo finale, tendendo uno striscione perpendicolarmente alle corsie. Nessuno degli atleti si è infortunato, anche se due di loro – l’italiano Alessandro Sibilio e l’estone Rasmus Magi – hanno dovuto attraversare lo striscione, rallentando. La gara è stata vinta dal norvegese Karsten Warholm, che non è stato disturbato dalla protesta ed era in testa anche nel tratto precedente.

La Diamond League è una serie di meeting internazionali di atletica leggera organizzata annualmente dalla World Athletics a partire dal 2010. La gara di Alessandro Sibilio è stata rovinata proprio sul più bello: gli spettatori dei 400 metri a ostacoli della settima tappa della Diamond League di Stoccolma hanno assistito a una scena surreale che è costata carissimo all'atleta azzurro. Tutto procedeva secondo i piani, con l'italiano che aveva conquistato il secondo posto quando la corsa era arrivata ormai alle sue ultimissime battute. Un risultato importante, rovinato però da tre invasori che hanno occupato per intero tutta la pista intralciando gli atleti ormai lanciati verso il traguardo. La protesta è costata la gloria per Sibilio ma ha ottenuto l'effetto sperato per gli attivisti, il loro grido per il clima è finito al centro dell'attenzione mediatica internazionale. Che sia quindi questo un nuovo modo (efficace) per ottenere le luci dei riflettori sul clima? Il metodo usato dai tre ambientalisti a Stoccolma, nel pieno della Diamond League, sembra infatti aver colpito nel segno. Addio quindi ai monumenti imbrattati per ottenere l'attenzione: tutti sulle piste di atletica.