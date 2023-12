Coco Gauff sportiva più pagata al mondo: ma sexy Eileen Gu minaccia le tenniste. Classifica-Foto

Le sportive più pagate al mondo: Coco Gauff guida le tenniste (7 in top-10). Ma attenti ad Eileen Gu, bellissima fuoriclasse dello sci che sale sul podio e 'minaccia' le star del tennis.

Coco Gauff sportiva più pagata al mondo

La sportiva più pagata del mondo? E' una tennista. Si tratta della 19enne americana Coco Gauff, predestinata nel suo settore (la vera erede di Serena Williams), che ha guadagnato 22,7 milioni di dollari (considerando sponsorizzazioni e marchi). E a ben guardare la classifica è letteralmente dominata dalle tenniste: sette nelle prime dieci.

Coco Gauff sportiva più pagata al mondo: la tennista americana batte anche la regina Iga Swiatek

Best ranking Wta (terzo posto), primo slam vinto in carriera (l'Open degli Stati Uniti battendo in finale Aryna Sabalenka, la tigre della Bielorussia) e la soddisfazione di essere la più pagata di tutte davanti alla numero uno del mondo Iga Swiatek. La campionessa polacca - trionfatrice nel 2023 al Roland Garros e Wimbledon - è in scia a Coco Gauff con 21,9 milioni di dollari.

Coco Gauff, sportiva più pagata al mondo e regina dell'Open Usa 2023 (foto Lapresse)



Coco Gauff, Iga Swiatek, Aryna Sabalenka e le tennise più pagate al mondo

Emma Raducanu (campionessa all'Australian Open quest'anno) e Naomi Osaka (4 Slam vinti in carriera, ma reduce da una stagione complicata) volano alto in questa classifica legata a sponsorizzazioni e pubblicità, la canadese ha incassato 16,2 milioni di dollari, la tennista giapponese è a quota 15.

E poi altre fuoriclasse del tennis: da Aryna Sabalenka a Elena Rybakina, passando per Jessica Pegula (seconda, quarta e quinta posizione del ranking mondiale Wta) sono in classifica con guardagni compresi tra i 12 e i 9 milioni.

Aryna Sabalenka (foto Lapresse)



Coco Gauff sportiva più pagata al mondo: ma sexy Eileen Gu minaccia le tenniste

Le non tenniste in classifica delle sportive più pagate del mondo? Attenzione alla 'minaccia' della sciatrice di freestyle Eileen Gu, una capace di vincere due ori e un argento alle ultime Olimpiadi invernali di Pechino 2022: è la più giovane campionessa olimpica di sempre nel freestyle, prima sciatrice freestyle a vincere tre medaglie in una stessa Olimpiade. La rivista Time l'ha collocata tra le celebrità più influenti al mondo nel 2022. La campionessa l'americana (naturalizzata cinese) sale sul podio nella classifica dei guadagni con il terzo posto a quota 20 milioni, non lontanissima dal duo di testa Coco Gauff-Iga Swiatek.

Nelly Korda (foto Lapresse)



Poi vanno citate anche Simone Biles (prima e unica ginnasta nella storia ad aver vinto più di tre titoli mondiali nel concorso individuale, è a quota 8,5 milioni) e la golfista Nelly Korda - medaglia d'oro alle Olimpiadi di Tokyo - che chiude la top-10 con 7,9 mln (sorella del tennista Sebastian e figlia del grande Petr talento dal braccio d'oro degli anni '90 che vinse un Australian Open)

