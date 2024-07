Coppa America all'Argentina, Lautaro al 112' stende la Colombia. Lacrime Messi

Coppa America, Lautaro fa trionfare l'Argentina: Messi esce in lacrime

L'Argentina ha vinto la Coppa America, finisce 1-0 la finale contro la Colombia, decisivo un gol di Lautaro Martinez al 112'. A Miami i campioni del mondo hanno battuto i colombiani in una estenuante finale cominciata con quasi un'ora e mezzo di ritardo per gli incidenti all'esterno dello stadio durante il caotico afflusso di tifosi e che si è risolta nel secondo tempo supplementare grazie al gol del campione interista, entrato in campo da qualche minuto.

Lacrime per Di Maria, che ha chiuso la sua carriera in nazionale con una meritata standing ovation al momento della sostituzione. L'intervallo tra il primo e il secondo tempo è durato circa mezz'ora, a causa dello show di Shakira. Finale di Coppa America amara per Leo Messi, che si è infortunato alla caviglia destra al 66' ed è stato costretto ad abbandonare il campo. Messi è uscito zoppicando e una volta arrivato in panchina è scoppiato a piangere.