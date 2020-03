Coronavirus, anche la Serie A si ferma. La paura è di non finire il campionato

Anche la Serie A, come tutto lo sport si ferma fino al 3 aprilo. Lo ha deciso il governo con il decreto di ieri sera. Anche il grande calcio italiano deve adeguarsi alle norme per combattere il coronavirus. Decisione unanime di tutte le 17 federazioni sportive per il sì alla sospensione. Malagò - spiega Il Corriere della Sera - si era subito mosso nella giornata di ieri con il ministro dello Sport Spadafora che lo ha rassicurato: "Sto preparando un provvedimento". Adesso che tutto è fermo c'è il timore forte di non riuscire a completare la stagione. Si salvano per ora solo i match internazionali (da svolgere aporte chiuse) e gli allenamenti delle squadre. Gravina cercherà di rassicurare i presidenti, soprattutto Lotito - prosegue Il Corriere - che il campionato terminerà regolarmente. L'ipotesi è quella di far slittare la fine del campionato di almeno altri 7-10 giorni, l'Uefa ha capito che il problema è grosso e non riguarda solo l'Italia. Il rischio è una Serie A a 22 squadre e una serie infinita di battaglie legali in tutte le categorie. Che Gravina vuole scongiurare.