Coronavirus: Bologna, nessun caso di positività. Test negativo

"Il primo test di controllo effettuato sul componente del gruppo-squadra, il cui ultimo esame aveva evidenziato un risultato dubbio, ha dato esito negativo.

Nelle prossime ore verra' effettuato un ulteriore e definitivo esame di approfondimento": lo rende noto il Bologna Calcio dopo che mercoledì la stessa societa' rossoblu aveva dato notizia di un caso di sospetta positivita' al Covid-19 per un membro dello staff. "In via precauzionale comunque l'allenamento di oggi sara' in forma individuale", ha precisato il Bologna Fc.

Nel caso in cui la positività fosse stata confermata, il gruppo-squadra del Bologna sarebbe stato isolato in ritiro.