Coronavirus, calcio si ferma in Svizzera fino a metà marzo

La Swiss Football League si adegua risponde all'ordine del Consiglio federale e rimanda tutte le partite della 24ma giornata della Raiffeisen Super League e della Brack.ch Challenge League dal prossimo fine settimana a una data indefinita. Lo scrive la Sfl sul suo sito, ricordando che il Consiglio federale ha fermato tutti gli eventi con più di 1.000 persone fino al 15 marzo 2020. Questo dopo che il Consiglio Federale, nell'ottica del lotta alla diffusione del coronavirus, ha ordinato l'annullamento di tutte le manifestazioni con più di 1'000 persone.

"La SFL informerà sull'ulteriore corso del campionato in stretta consultazione con le autorità e i club nella prossima settimana. A causa delle pressanti scadenze e per poter continuare il campionato in un quadro regolare, dovranno essere considerati i giochi a porte chiuse. Allo stesso tempo devono essere presi in considerazione anche gli interessi economici dei club".