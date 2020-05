Coronavirus, l'Ifab: "Sì a 5 cambi in partita in 3 slot, 6 con supplementari"

Coronavirus, svolta Ifab: sì a 5 cambi in partita (6 con i supplementari)

C'è l'ok dell’International Board al piano d'emergenza proposto dalla Fifa e riguardante l’articolo 3 del regolamento: ammesse cinque sostituzioni (invece delle solite tre) in partita che possono diventare sei in caso di supplementari. I cinque cambi andranno però effettuati in tre “slot” (quindi in due casi saranno doppi, se il tecnico di una squadra deciderà di fare sostituzioni). Una decisione approvata in questi giorni data la prossima ripartenza del campionato di Germania.

Possibilità di adottarla in futuro

La novità sarà temporanea fino a fine 2020 e non obbligatoria: per cui decideranno gli organizzatori (Serie A, Premier, Uefa per la Champions, ecc..) se introdurla o meno. La novità si applica ai tornei già cominciati, o che devono cominciare, e la cui fine è prevista il 31 dicembre 2020. In seguito Fifa e Board decideranno se estenderla, in caso, a tornei che finiranno nel 2021.