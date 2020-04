Coronavirus, Lukaku fa arrabbiare l'Inter. Il numero degli ammalati non torna

L'emergenza Coronavirus ha travolto tutto e tutti in Italia, anche il mondo del calcio. Mentre la Serie A tenta di ripartire, con riunioni su riunioni per capire come affrontare la "fase 2", esplode la polemica in casa Inter. Lukaku attacca la società per il mancato intervento verso i calciatori malati, ma fa confusione di numeri, dati, situazioni e il club si irrita. L’accusa di Romelu Lukaku è pesante. Il centravanti belga - si legge sul Corriere della Sera - se la prende con il calcio italiano e l’Inter. Durante una chat Instagram con la presentatrice e moglie di Mertens, Kat Kerkhofs, l’attaccante nerazzurro è molto diretto. «Abbiamo avuto una settimana libera a dicembre. Siamo tornati e, giuro, 23 giocatori su 25 erano malati. Non è uno scherzo. Abbiamo giocato in casa contro il Cagliari e dopo 25 minuti uno dei nostri difensori ha dovuto lasciare il campo. Non poteva andare avanti e quasi svenne. Tutti tossivano e avevano la febbre. Mi ha anche infastidito. Quando mi sono riscaldato, sono diventato molto più caldo del solito. Non avevo la febbre da anni. Dopo la partita c’era un’altra cena con gli ospiti di Puma, ma ho ringraziato e sono andato dritto a letto. Non abbiamo mai fatto test per il Covid-19 in quel momento, quindi non lo sapremo mai con certezza".

L’uscita di Lukaku ha irritato parecchio l’Inter che ha duramente ripreso il calciatore per le sue dichiarazioni.Il racconto di Lukaku, su un argomento delicato come il coronavirus, lascia però parecchi dubbi e trova pochissimi riscontri. Preoccupato dalla pandemia e per le condizioni della mamma diabetica, Lukaku non è favorevole alla ripresa. "Siamo tornati a casa per un po’, ma siamo stati subito richiamati perché il campionato potrebbe ricominciare. Eravamo tutti in uno stato di shock per il rientro. Abbiamo temuto la quarantena di altre due settimane".