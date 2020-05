Coronavirus, Milan: "Nessun caso di positività al covid"

Nessun positivo in casa Milan. Il club rossonero, in un comunicato stampa, ha reso noto che "sulla base dei test medici sin qui effettuati sui giocatori della prima squadra e lo staff presenti a Milano, non vi e' stato riscontro di casi positivi da Covid-19. La squadra proseguira' il programma tecnico individuale a Milanello. Contestualmente, verra' completato lo screening medico per tutta la rosa di giocatori che saranno a disposizione dell'allenatore e del suo staff nei prossimi giorni".

Nella giornata di venerdì, il presidente Paolo Scaroni aveva detto: "Al Milan abbiamo qualche giocatore contagiato in via di guarigione, ma Maldini sia padre che il figlio stanno bene". Un giallo che, secondo quanto ha riportato la Gazzetta dello Sport, il club ha poi chiarito, specificando che Scaroni si riferiva a casi già superati.

E dopo il chiarimento di questo piccolo giallo, ecco l'annuncio del Milan sul fatto che non ci sono casi di positività in seno ai rossoneri.