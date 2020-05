Coronavirus Milan, Scaroni: "Abbiamo contagiati in via di guarigione". Giallo rossonero

Si tingono di giallo i test sierologici del Milan. Impazzano le voci su tre casi di positivita', il club rossonero - secondo quanto riporta l'Ansa - attende di concludere gli screening medici per dare comunicazioni precise e complete ma ad anticipare la notizia ci pensa Paolo Scaroni con una dichiarazione sibillina che aumenta la confusione. "Al Milan abbiamo qualche giocatore contagiato in via di guarigione".

Non e' affatto chiaro, pero', se il presidente rossonero si riferisse esclusivamente a Paolo e Daniel Maldini, gli unici due tesserati rossoneri ad aver ufficialmente contratto il Covid-19, o se pre-annunciasse nuovi casi, dopo quelli registrati nel Torino, nella Sampdoria e nella Fiorentina. Ma - spiega l'Ansa - il fatto che alcuni elementi non si siano allenati ne' ieri, ne' oggi fa sorgere domande legittime.

FASE 2: SCARONI, 'CREDO CHE IBRAHIMOVIC VOGLIA TORNARE A GIOCARE'

"Credo che Ibrahimovic voglia tornare a giocare''. Lo dice il presidente del Milan, Paolo SCARONI, durante WarRoom, il format web di Roma InConTra. ''Al Milan abbiamo qualche giocatore contagiato in via di guarigione -aggiunge il presidente del club rossonero- ma Maldini, sia il padre che il figlio, ora stanno bene. Milanello è aperto e noi abbiamo già ripreso ad allenarci, mantenendo le distanze. Ci stiamo incamminando verso la ripartenza''. SCARONI poi spiega: ''Dobbiamo abituarci a convivere con il virus e questo vale anche per il calcio. Non è possibile stare fermi fino al contagio zero. In fondo possiamo adottare la formula tedesca che prevede che chi è malato vada in quarantena mentre gli altri continuano''.