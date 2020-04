Coronavirus, morta in Spagna la mamma di Pep Guardiola: aveva 82 anni

Il coronavirus colpisce in casa di Pep Guardiola. Si è spenta a 82 anni la mamma dell'allenatore catalano Dolors Sala Carrió. Lo annuncia il club dell'allenatore, il Manchester City, sul proprio sito web e su Twitter. La signora Dolors è venuta meno all'affetto dei suoi cari nella città di Manresa, in Catalogna, dopo aver contratto il virus.

The Manchester City family are devastated to report the death today of Pep’s mother Dolors Sala Carrió in Manresa, Barcelona after contracting Corona Virus. She was 82-years-old .